Mille, Concerto Primo Maggio/ Chi è? Da Zecchino d’Oro a X Factor: carriera single dopo i Moseek

Al tradizionale Concerto del 1°maggio, che in questa edizione 2022 torna ai fasti pre-pandemia e si tiene nella storica location di Piazza San Giovanni in Laterano a Roma, si parla di lavoro ma anche di pace: sono i due termini contenuti nel claim che ha lanciato l’appuntamento con la musica di quest’anno e la novità è che sul palcoscenico di questa lunga maratona tra divertimento e impegno civile ci saranno i vincitori del contest 1MNEXT 2022 che cercava alcune ‘voci’ da lanciare. E così accanto alla vulcanica Georgieness e a Mira, ci sarà anche Mille, una delle artiste emergenti del panorama italiano e che i più attenti ricorderanno a “X Factor 2021”.

Ma chi è Mille, cosa sappiamo di lei e chi si cela dietro questo nome d’arte? Andiamo con ordine: all’anagrafe Elisa Pucci, pare che debba il suo nome d’arte all’appellativo “garibaldina” che suo padre le ha dato da piccola per via del suo temperamento: “Si ricollega a quando, da piccola, facevo i miei spettacoli di teatro in casa, con tanto di costumi e scenografie, occupando la sala da pranzo, poi obbligavo tutti a sottostare ai miei ritmi e mio padre chiamava mia madre nell’altra stanza dicendo ‘Nadia! Sta arrivando la spedizione dei Mille!’…” ha raccontato la diretta interessata in una intervista. In fondo Elisa ha sempre avuto la musica nel sangue: prima ancora di “X Factor”, il suo esordio televisivo è stato nella prestigiosa cornice dello Zecchino d’Oro…

MILLE, AKA ELISA PUCCI: CHI E’ L’ARTISTA GIA’ FRONTWOMAN DEI MOSEEK? “NOME SCELTO PER…”

“Premetto che non si fa, ma falsificai la firma di mio padre per partecipare allo Zecchino, e specialmente se si un minore: a scuola mi avevano consegnato la cartolina per iscrivermi, ma mio padre non mi diede abbastanza attenzione e allora…” racconta Mille, spiegando per filo e per segno l’espediente architettato per partecipare alle selezioni del concorso. “Alla fine vado a fare le selezioni che supero e mio papà mi accompagna anche a Bologna dove, a 8 anni, era la più “vecchia” tra i concorrenti: “Però era una forte esigenza che lui (il padre, NdR) non aveva preso in considerazione, non mi aveva dato il giusto spazio” si è lamentata l’artista originaria di Velletri (Roma), ammettendo che oggi, con una diversa maturità, ha imparato l’importanza del dialogo e non agire più d’impulso.

Ma il grande pubblico conosce Mille soprattutto per essere stata la frontwoman dei Moseek in quel di “X Factor”: nel 2020 quell’esperienza è terminata e da lì ecco iniziare la carriera solista di Elisa con un singolo pubblicato nel 2020, in piena pandemia, ovvero il brano “Animali” che parlava appunto della situazione di quel periodo e delle difficoltà contingenti, l’ha fatta conoscere spingendola a scrivere nuove canzoni tra cui “Cucina tipica napoletana” e il più recente “Pazzi”. Insomma una nuova direzione artistica senza dimenticare il passato e l’esperienza coi Moseek: “Quel progetto per ora non ha in programma delle uscite, mi concentro su questo anche se ci sono cose pronte che finalizzeremo appena possibile” spiega, ricordando comunque la partecipazione al talent show come “Un meraviglioso parco giochi e una grandissima esperienza: io mi sono divertita tantissimo!”.











