Mille (Elisa Pucci), chi è?/ Dallo Zecchino d’oro al Concerto del 1 maggio 2024 Roma

Tra i protagonisti del Concerto del Primo Maggio 2024 a Roma c’è anche Mille, all’anagrafe Elisa Pucci, una giovane cantautrice che si è avvicinata alla musica sin da ragazzina. Il suo debutto nel mondo delle sette note, infatti, risale al 1992 quando partecipa allo Zecchino d’oro, il festival musicale per bambini. Dalle pagine di Vogue, la cantante dai capelli rosso ha rivelato: “mi sono iscritta falsificando la firma di mio padre”. Dopo la parentesi Zecchino d’oro, Elisa continua a cercare la sua identità musicale creando diverse band fino alla partecipazione a X Factor 2015 dove arriva fino alla finale. Nel 2017 la scelta di iniziare un percorso musicale da solista, ma cantando in lingua italiana.

“La curiosità di scrivere in italiano c’è sempre stata, ma non trovavo mai il coraggio, voleva dire essere sincera fino in fondo” – ha confessato dalle pagine di Vogue. Inizia così la nuova “vita musicale” di Mille con una serie di brani tra cui “Sì, signorina” e “Giovane distratta” in cui lancia messaggi profondi e coraggiosi. “Parlo di emancipazione, relazioni, sesso, quello che vedo nelle donne come me” – ha detto Mille sottolineando però di affrontare questi temi con ironia e sarcasmo.

Mille, Elisa Pucci: “Raffaella Carrà? La cosa più bella che abbia mai visto”

Non solo cantautrice, Mille (Elisa Pucci) è anche direttrice artistica e fotografa dei suoi progetti discografici e non nasconde che la sua fonte di ispirazione è Iris Apfel, imprenditrice e interior designer statunitense. “Mi sento come lei, circondata da miriadi di oggetti. Poi sono devota a Vivienne Westwood” – ha aggiunto la cantautrice che rivela la sua più grande icona è la mamma! Naturalmente non mancano mostri sacri della musica italiana con cui è cresciuta: da Patty Pravo a Nada, da Rita Pavone a Caterina Caselli, anche se una più di tutte le altre non dimenticherà mai. Si tratta di Raffaella Carrà, la Signora e Regina della televisione italiana, che ha anche omaggiato in una cover di “Ballo Ballo”.

“Era la cosa più bella che abbia mai visto, nei modi, nella risata, nei gesti” – ha detto Mille parlando di Raffaella Carrà. Tanti i progetti della cantautrice che quest’anno si è fatta notare durante l’evento Up Next Italia di Apple Music e il Concerto del 1 maggio a Roma.











