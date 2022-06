Mille Miglia 2022, data e tappe: quando inizia?/ Oggi il via a Brescia, poi Roma e…

La Mille Miglia 2022 è ai blocchi di partenza: quest’oggi, mercoledì 15 giugno 2022, l’evento prenderà il via da Brescia e tornerà ad attraversare l’Italia intera in senso orario, con arrivo sempre nella località lombarda. In questa edizione si ritorna al tracciato che ha caratterizzato le edizioni del 1947 e 1948 e le successive dal 1950 al 1957, nonché 38 rievocazioni su 39.

Come si legge nel programma ufficiale, ripreso da Sky Tg24, quest’oggi, dopo il pranzo al Museo Mille Miglia, la tradizionale passerella di viale Venezia e le prove in Castello, gli equipaggi transiteranno da piazza Vittoria e “lasceranno Brescia in direzione Lago di Garda, attraverseranno Desenzano, Salò e Sirmione prima di puntare i volanti verso sud e scendere sull’Adriatico. Da Parco Giardino Sigurtà si proseguirà per Mantova e Ferrara, dove nel teatro comunale è prevista la cena in gara e via di avvicinamento alla costa di Comacchio. La tappa si concluderà a Cervia-Milano Marittima per la prima sosta notturna”.

MILLE MIGLIA 2022: IL RESTO DEL TRACCIATO

Per ciò che concerne l’itinerario della Mille Miglia 2022, sempre citando Sky Tg24 evidenziamo che domani, dopo Forlì e Gambettola, le vetture affronteranno i tornanti che portano al Monte Titano e approderanno a San Marino, per poi iniziare la discesa per attraversare le Marche e dirigersi a Urbino, scrigno di storia e bellezza. Il pranzo si terrà a Passignano sul Trasimeno, poi “il viaggio riprenderà per approdare all’Autodromo dell’Umbria e quindi a Norcia, il punto più ad est dell’edizione. Da qui il rientro verso il centro Italia, con discesa su Terni e Rieti fino all’arrivo a Roma e la passerella di via Veneto”.

E, ancora: venerdì 17 la risalita dalla capitale fino a Parma passando per Ronciglione e Marta, poi la Toscana fino a Siena e pranzo in piazza del Campo. Quindi, San Miniato, Pontedera, Cascina, Viareggio e Versilia. Dopo la Liguria, con Sarzana, partirà la salita al Passo della Cisa, ultima fatica prima dell’arrivo in Emilia-Romagna a Parma. Infine, l’ultima giornata impegnerà subito le vetture con una serie di prove nel circuito di Varano de’ Melegari, per transitare poi da Salsomaggiore Terme, Stradella, Pavia per raggiungere l’Autodromo di Monza dove, in collaborazione con MIMO Milano Monza Motor Show, gli equipaggi metteranno alla prova la loro abilità con i cronometri e pressostati sulla pista che celebra il centenario del GP di Formula 1. Prima di giungere al traguardo di Brescia, le auto in gara saluteranno Bergamo in un simbolico anticipo del gemellaggio che nel 2023 vedrà le due città unite nel progetto Brescia-Bergamo Capitale della Cultura.











