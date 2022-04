Millesimo, Liguria/ Finalista de Il borgo dei borghi 2022: tra costa e entroterra

Millesimo (Liguria), scopri la leggenda del borgo finalista de Il Borgo dei Borghi 2022

Famoso per il suo centro storico dalla forma triangolare, il borgo ligure di Millesimo è in gara per aggiudicarsi la vittoria nella trasmissione “Il Borgo dei Borghi 2022”. La leggenda narra che un soldato della legione di Pompeo sempre ultimo nelle lunghe marce militari, miles imus appunto, stanco dal ritorno dalla Spagna decise di fermarsi qui e fondare la cittadina. A metà tra la costa e l’entroterra, tra i vigneti delle Langhe e il mare, nella provincia di Savona nasce Millesimo. Il borgo si trova nell’area boschiva di Bric Tana, sede di numerose testimonianze preistoriche, e il suo centro storico è conosciuto per la sua particolare forma. Si tratta infatti di un traingolo, con al vertice il Castello che domina l’area e alla base il Palazzo dei Del Carretto. CLICCA QUI PER IL VIDEO DI PRESENTAZIONE DEL BORGO MILLESIMO

Millesimo, ecco qual è il suo simbolo

Simbolo di Millesimo, lo vedremo a Il Borgo dei Borghi 2022, è il Ponte della Gaietta, una delle poche testimonianze di ponte fortificato in tutta Italia, ma non è la sola cosa da vedere nel borgo. Di fatti, assolutamente da visitare è Villa Scarzella, risalente al 1855 e costruita da Giuseppe Scarzella. Attualmente al suo interno si trova il Museo Napoleonica, ma la Villa è anche sede del Centro Visitatori del Bric Tana e della Valle dei Tre Re. Intriso di storia ma anche di sapori, la sua posizione rende Millesimo una zona particolarmente ricca di tartufi. Sia nero che bianco, il tartufo è un prodotto caratteristico dei piatti del borgo. Tra l’altro i più appassionati, ogni quarto fine settimana di settembre, possono partecipare alla caratteristica Festa Nazionale del Tartufo.

