Milli Indaco e Mathias, moglie e figlio Ross/ “Il papà migliore del mondo…”

Milli Indaco e Mathias rappresentano i veri tesori della vita di Ross del duo Gigi e Ross. Rosario Morra, questo il vero nome del comico, ha sposato Milli Indaco, laureata in n neuropsicomotricità nel 2013 e con lei ha realizzato il grande sogno di diventare padre con la nascita del piccolo Mathias. Quello tra Milli Indaco e Ross è un amore grande e vissuto lontano dalle luci dei riflettori. Riservata, Milli Indaco protegge totalmente la sua vita privata al punto da avere un profilo privato su Instagram. Su Facebook, invece, pubblica pochissime cose a dimostrazione del fatto che i social non fanno parte della sua quotidianità. Bella e innamorata della sua famiglia, Milli Indaco sostiene il marito in tutti i suoi progetti professionali occupandosi del figlio Mathias di cui entrambi sono perdutamente innamorati.

Milli Indaco: “Ross papà fantastico con Mathias”

Ross e Milli Indaco sono una coppia molto riservata. Tuttavia, il comico ha fatto un’eccezione quando, nel 2019, è stato ospite insieme all’amico Gigi all’interno del programma “La prima volta” condotto da Cristina Parodi. Nella puntata del 17 marzo 2019, Ross fu il destinatario di un commovente messaggio da parte del figlio Mathias che, con l’aiuto di mamma Milli, gli dichiarò tutto il suo immenso amore. ““Non ho ancora imparato a parlare […] perciò ho chiesto aiuto alla mamma per dirti che… sei il papà migliore del mondo!”, furono le parole dedicate a Ross che emozionarono tantissimo la stessa Cristina Parodi. “Tu, Ross, sei un papà straordinario. L’ho saputo da Milli, tua moglie […] lei mi ha detto quanto vostro figlio Mathias ti vuole bene […] ecco perchè, insieme a Milli, ha voluto mandarti un messaggio per dirti le cose più belle che un papà potrebbe mai sentire…”, furono le parole di ammirazione dette dalla Parodi a Ross.



