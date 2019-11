Milli Indaco e Naike Orilio, chi sono le mogli di Gigi e Ross/ “Due rapporti felici”

Milli Indaco, chi è la moglie di Ross?

Nonostante siano un duo comico molto noto e apprezzato dal pubblico italiano, di Gigi e Ross si conosce molto poco quando si parla di vita privata. Ciò che non tutti sanno è che Luigi Esposito e Rosario Morra, questi i loro nomi, hanno al loro fianco due donne molto speciali, che li supportano in tutte le loro avventure televisive. Rosario è sposato dal 2013 con Milli Indaco. Una donna che ha ben poco a che fare con il mondo dello spettacolo e, soprattutto, con la comicità. Come riportato dal suo profilo Instagram, Milli è laureata in neuropsicomotricità. Nella vita la coppia si dedica anche al loro bellissimo figlio Mathias, nato poco dopo le nozze alle quali hanno partecipato molti comici del cast di Made in Sud. Ad oggi, il loro rapporto è solito e caratterizzato da un grande amore.

Naike Orilio, chi è la moglie di Gigi?

Come Ross, anche Gigi è sentimentalmente impegnato. Sua moglie si chiama Naike Orilio. I due si sono incontrati dietro le quinte di Made in Sud dove Naike fa infatti la coreografa a tempo pieno. Sono convolati poi a nozze nel 2009 dopo un periodo di fidanzamento. Naike e Luigi hanno due inoltre figli, Nicole e Gabriel, e in un’intervista di qualche tempo fa, il comico ammise: “Avere un maschio e una femmina mi fa impazzire. Cerco di essere il più presente possibile con loro“. Due rapporti solidi quelli di Gigi e Ros con le rispettive mogli, anche se, scherzando nel corso di un’intervista, i due hanno ammesso: “n realtà, è quasi come se fossimo sposati. Siamo anche convinti che le nostre mogli ci invidino il rapporto che abbiamo“.

