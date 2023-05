Milli Indaco, moglie di Rosario Morra (Gigi e Ross)/ “Con nostro figlio Mathias è il papà migliore del mondo”

Milli Indaco, chi è la moglie di Rosario Morra del duo Gigi e Ross

Milli Indaco è la moglie di Rosario Morra, del duo comico napoletano Gigi e Ross. Nata anche lei a Napoli, Milli si è laureata all’Università Federico II in neuropsicomotricità. Lei e Ross si conosciuti nel 2010 e dopo tre anni, nel 2013, sono convolati a nozze. Il 7 febbraio 2014 è nato il figlio Mathias, affetto da disabilità. Il papà lo ha soprannominato “Provolino”. I famino è il grande protagonista del profilo personale del padre, che condivide con i suoi follower piccolo gesti e momenti speciali insieme al figlio.

“Grazie a te, tutti i giorni è la festa del papà. Ti amo provolino mio”, ha scritto Rosario Morra su Instagram in occasione della festa del papà. Nel 2019 durante il programma “La Prima Volta”, trasmissione presentata da Cristina Parodi, Milli ha mandato un messaggio al marito da parte del piccolo Mathias: “Non ho ancora imparato a parlare perciò ho chiesto aiuto alla mamma per dirti che… Sei il papà migliore del mondo!”.

Milli Indaco e Rosario Morra, dal matrimonio al figlio Mathias

Rosario Morra, Ross del duo comico Gigi e Ross, parla raramente della sua vita privata durante le interviste. Qualche anno fa, sulle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni, ha parlato del figlio: “Mattias è la persona che mi fa ridere di più!”. Ross e la moglie Milli Indaco si sono sposati nel maggio 2013: cerimonia in chiesa e poi il ricevimento in una villa a Via Manzoni. Una cerimonia bellissima a cui ha partecipato una buona parte del cast di Made in Sud, tra cui Fatima Trotta e Gino Fastidio.

Il comico è stato molto attivo nella preparazione del matrimonio: “Io ho fatto quasi il wedding planner. Su certe cose mi sono divertito io, come la location. Il resto, come le bomboniere, se n’è occupata mia moglie… Mettemmo una mega torta che si divideva in spicchi. E ogni fetta, ogni spicchio era la bomboniera”, ha raccontato a Fables Wedding.

