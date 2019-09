Milli Indaco, moglie di Ross/ Insieme a Rosario Morra affrontano la disabilità del figlio Mathias

Chi è Milli Indaco, moglie di Ross

Milli Indaco sarà di sicuro in prima fila per sostenere il marito Ross durante il suo percorso a Tale e Quale Show 2019. I due si sono sposati sei anni fa a Napoli ed hanno festeggiato con un grande ricevimento nella villa di via Manzoni, chiamando a raccolta quasi l’intero cast di Made in Sud. Fra i presenti Gino Fastidio e Fatima Trotta, ricorda Napoli Today, per una cerimonia che per una volta ha allontanato il comico dal suo partner sul lavoro, Gigi. Purtroppo non potremo sapere nulla dei pensieri della Indaco durante il talent show, visto che il suo account Instagram è privato e quindi l’accesso a qualsiasi suo post è bloccato a priori. Anche su Facebook non ci sono novità e uno degli ultimi post risale al febbraio di due anni fa, in occasione del terzo compleanno del figlio della coppia, il piccolo Mathias. Un vero appassionato di Masha e Orso a giudicare dalla torta che i genitori hanno fatto fare apposta per lui, piena di golose barrette al cioccolato come decorazione e tanta panna.

Milli Indaco e il figlio Mathias

Il figlio di Ross e Milli Indaco è già conosciuto dai telespettatori italiani: il concorrente di Tale e Quale Show 2019 ha ricevuto infatti un’emozionante sorpresa in tv. Lo scorso marzo ha partecipato a La prima volta e la moglie ha deciso di inviargli un messaggio toccante che non ha solo spinto alle lacrime il comico napoletano, ma anche la padrona di casa Cristina Parodi. I tanti messaggi sono stati scritti dalla mamma come se fosse stato il bambino ad esprimere il suo pensiero: “Non ho ancora imparato a parlare, ma ho chiesto alla mamma di dirti che sei il papà migliore del mondo“. Il figlio di Rosario Morra, il vero nome dell’artista, è infatti affetto da disabilità e non può parlare. “Mio figlio Mathias è la persona che mi fa ridere di più“, ha dichiarato tempo fa Ross a Sorrisi in occasione della sua conduzione di Scanzonissima. Non si sa molto della disabilità che ha colpito il figlio di Ross fin dalla nascita, ma è più che evidente che i genitori farebbero di tutto per il piccolo di casa e che il loro rapporto a tre sia davvero molto speciale.

