Milli Indaco, moglie Rosario Morra di Gigi&Ross/”Fortunata con un marito e papà così”

Milli Indaco è la moglie di Rosario Morra del duo Gigi & Ross che questa sera prenderanno parte al programma di Carlo Conti Affari Tuoi dedicato proprio agli sposi. I due saranno sul palco come “coppia” di fatto ma la verità è un’altra ovvero che il duo comico a casa ha le loro amate mogli e che proprio Milli Indaco è quella che ogni giorno aspetta a casa il suo amato Rosario. A differenza della “collega”, Milli è lontano dal mondo dello spettacolo, non le interessa rimanere sotto i riflettori della tv e nemmeno dei social visto che persino il suo profilo Instagram è privato ma quello che sappiamo di lei è che una moglie e una mamma fantastica che ogni giorno si prende cura del figlio avuto dal comico, Mathias affetto da disabilità.

Milli Indaco, moglie Rosario Morra del duo Gigi&Ross e mamma di Mathias

Proprio lo scorso anno, Milli Indaco ha fatto avere un messaggio al marito ospite de “La prima volta”, il programma condotto da Cristina Parodi, gli dichiarò tutto il suo immenso amore parlando attraverso il figlio al grido di: “Non ho ancora imparato a parlare perciò ho chiesto aiuto alla mamma per dirti che… sei il papà migliore del mondo!” e la conduttrice ha poi spiegato: “lei mi ha detto quanto vostro figlio Mathias ti vuole bene ecco perchè, insieme a Milli, ha voluto mandarti un messaggio per dirti le cose più belle che un papà potrebbe mai sentire…”. Ma chi è Milli Indaco? Di lei sappiamo davvero molto poco ovvero che ha una laurea in neuropsicomotricità e che nel 2013 è convolata a nozze con Rosario.



