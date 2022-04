Milli Indaco, moglie Rosario Morra (Gigi e Ross)/ “Sei il papà migliore del mondo”

Milli Indaco è la moglie di Rosario Morra del duo comico napoletano Gigi e Ross. La donna ha regalato alla sua dolce metà la gioia di diventare papà del piccolo Mathias, affetto da disabilità, che gode del grande amore che i suoi genitori gli riservano ogni giorno, tanto che suo padre ha speso parole dolce per lui di recente a “Ciao Maschio“, definendolo “il mio provolino”.

Tornando a Milli Indaco, cominciamo subito col dirvi che su di lei non si hanno troppe informazioni, dal momento che conduce una vita riservata e lontana dai riflettori della televisione e dello spettacolo, rivestendo il proprio ruolo di madre in maniera esemplare. Correva l’anno 2019 quando la giovane inviò un messaggio al marito Rosario Morra, ospite de “La Prima Volta”, trasmissione presentata da Cristina Parodi: “Non ho ancora imparato a parlare perciò ho chiesto aiuto alla mamma per dirti che… Sei il papà migliore del mondo!”. L’autore di questo tenero pensiero era ovviamente il figlio Mathias: mamma Milli ha interpretato il suo pensiero e l’ha fatto recapitare a Ross, emozionandolo.

MILLI INDACO, MOGLIE DI ROSARIO MORRA (GIGI ROSS): SPOSATI DA QUASI DIECI ANNI

La moglie di Rosario Morra, Milli Indaco, ha conseguito una laurea in Neuropsicomotricità e nel 2013 è convolata a nozze con Ross, del quale è quindi moglie da quasi dieci anni a questa parte. Come si legge su più fonti online, i loro fiori d’arancio sono stati in qualche modo un po’ insoliti, visto che Milli non ha dovuto badare quasi ad alcun dettaglio per quanto concerne la trafila dei preparativi per il grande giorno, se si esclude la scelta delle immancabili e tradizionali bomboniere.

Rosario Morra, dal canto suo, si è letteralmente improvvisato wedding planner, vestendo dunque i panni di Enzo Miccio e preoccupandosi dell’organizzazione della cerimonia e dell’evento in generale, al quale non è mancata la partecipazione di tanti protagonisti del format televisivo “Made in Sud”, che hanno assicurato un notevole carico di risate a tutti i presenti, rendendo la festa indimenticabile.

