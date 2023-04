Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi sono fidanzati/ “Ti ho amato per tre estati…”

Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi, da migliori amici a futuri sposi

Gli attori di piccolo e grande schermo non sono unicamente “esecutori” di scene di romanticismo a limiti del romanzesco; spesso le trame sentimentali possono anche diventare realtà. Per Millie Bobby Brown la favola d’amore è reale e corrisponde al nome di Jake Bongiovi; ad annunciarlo è stata proprio l’attrice, come riportato dal Corriere della Sera, ufficializzando di fatto la relazione con il giovane. I due si erano conosciuti lo scorso 2021 intrattenendo fin da subito una tenera amicizia; era stata proprio il volto di Stranger Things a definirlo come suo migliore amico.

Come nelle migliori pellicole cinematografiche, la grande amicizia tra Mille Bobby Brown e Jake Bongiovi – terzogenito del noto cantante Jon Bon Jovi – si è trasformata in amore puro. Il fidanzamento ufficiale tra i due è stato raccontato dall’attrice con tanto di anello ricevuto in dono che, secondo le stime citate da il Corriere della Sera, avrebbe un prezzo tra i 200 e 250 mila dollari. La foto pubblicata da Mille Bobby Brown racconta tutta la tenerezza del loro sentimento, impreziosita da una romantica didascalia con tonalità in bianco e nero.

Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi, l’annuncio del sogno nuziale: “Per sempre…”

“Ti ho amato per tre estati e ora, tesoro, le voglio tutte“, queste le parole scelte da Millie Bobby Brown per celebrare il suo amore per Jake Bongiovi, sfruttando dunque al meglio le parole di un brano iconico di Taylor Swift, Lover. Il tutto fa da cornice prima ad una foto in bianco e nero che li ritrae teneramente abbracciati e poi alla fatidica proposta di matrimonio fatta dal terzo figlio di Jon Bon Jovi.

La dolce condivisione di Millie Bobby Brown ha ottenuto chiaramente l’apprezzamento del futuro marito Jake Bongiovi che ha così commentato: “Per sempre”. Poche e semplici parole ma che bastano per suggellare un rapporto che dall’amicizia sincera ha saputo evolversi in un amore prossimo a compiere il grande passo del matrimonio. Oltre agli annunci al miele, l’attrice classe 2004 non dimentica gli impegni professionali; la giovane è infatti ancora impegnata con l’ultima stagione di Stranger Things, la fortunata serie TV ideata dai Duffer Brothers. Tra l’altro, anche il suo futuro marito Jake Bongiovi – prossimo a compiere 21 – si sta facendo largo nell’ambito cinematografico e non solo con discreto successo.

