Millie Bobby Brown e il marito Jake Bongiovi hanno adottato una bambina: l'annuncio

Di recente, Millie Bobby Brown ha sorpreso il web annunciando di aver adottato una bambina insieme al marito Jake Bongiovi, figlio della rockstar Jon Bon Jovi. La loro storia d’amore è iniziata nel 2021 quando erano soltanto migliori amici e, pian piano, sono diventati praticamente inseparabili. Nel 2024, infatti, hanno coronato il loro amore con il matrimonio, quando l’attrice aveva appena 20 anni. Prima, hanno festeggiato tra pochi intimi a maggio del 2024, per poi dire il fatidico “sì” con una cerimonia più sontuosa in Toscana ad ottobre, pubblicando anche alcune foto sui social.

Com’è morta Lucrezia Baccichet, chi è l’attrice: aveva 28 anni/ Il tragico incidente in vacanza

Ebbene, adesso, a un anno dalle nozze, la coppia ha compiuto un nuovo passo importante, decidendo di accogliere nella loro famiglia la loro prima figlia attraverso l’adozione avvenuta durante l’estate. Ieri, 21 agosto, la protagonista di “Stranger Things” ha pubblicato un post su Instagram, svelando di essere diventata madre di una bambina e chiedendo anche di rispettare la privacy di sua figlia. Difatti, non ha voluto svelare ulteriori dettagli o condividere foto, mantenendo il massimo riserbo possibile.

Perché Katia Ricciarelli non è andata ai funerali dell'ex marito Pippo Baudo

Millie Bobby Brown madre a 21 anni: la reazione del web

La notizia della maternità di Millie Bobby Brown ha sorpreso molti fan, soprattutto considerando la giovanissima età dell’attrice, che ha compiuto 21 anni lo scorso febbraio. Essendo cresciuta sotto i riflettori fin da bambina, però, la star britannica ha bruciato le tappe e a soli 20 anni ha scelto di sposarsi con Jake Bongiovi, con cui vive oggi in campagna in Georgia, lontano da Hollywood. Questo non significa però che la sua carriera abbia subito una battuta d’arresto, anzi. A breve approderà infatti su Netflix l’attesissima stagione finale di Stranger Things, la serie che l’ha consacrata nel 2016, quando aveva appena 12 anni.