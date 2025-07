Quando arriva il Million Day? La maggior parte di voi già conosce la risposta ma quei neofiti che forse per la prima volta sono capitati sulle nostre pagine, probabilmente non lo sanno. Alle ore 13:00 scatterà la prima delle due estrazioni previste per la giornata di oggi, venerdì 11 luglio 2025, un classico duplice appuntamento che poi si completerà questa sera, per le ore 20:30.

Estrazione Million Day, numeri vincenti di oggi 10 luglio 2025/ Le cinquine delle ore 20:30

Avremo quindi una doppia possibilità di portarci a casa il milione di euro o eventualmente 100.000 euro, ma per essere dichiarati vincitori dovremo prima individuare i cinque più cinque numeri vincenti, 20 in totale per le due estrazioni. Non sarà facile e fino ad oggi, in questo mese di luglio, forse complice il caldo che fino a pochi giorni fa ha annebbiato le nostre menti, ancora nessun nostro connazionale si è portato a casa il ricchissimo premio.

Million Day, numeri vincenti di oggi 10 luglio 2025/ L’estrazione delle ore 13:00

Che l’estrazione delle ore 13:00 di oggi sia quindi la volta buona? Dobbiamo iniziare a fare gli scongiuri, a toccare ferro ma soprattutto a pensare i cinque (o più) numeri da giocare, ricordandovi sempre che le giocate saranno possibili fino alle ore 12:50 circa di questo giovedì 11 luglio 2025: non arrivate troppo lunghi e pianificate al meglio la vostra giocata, si spera vincente.

MILLION DAY: I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 13:00

Million Day:

Extra MillionDay: