E' tutto pronto per scoprire quali sono i nuovi numeri del Million Day in vista dell'estrazione delle ore 20:30 di questo 12 settembre 2025.

Da qualche giorno a questa parte c’è un nuovo fortunato vincitore del Million Day. Il gioco che garantisce una vincita massima da un milione di euro ha fatto felice un nostro conterraneo, un cittadino di Milano, capace di indovinare i cinque numeri sorteggiati lo scorso 6 settembre 2025.

Qualcuno di voi che ci sta leggendo spera ovviamente di bissare il successo meneghino di pochi giorni fa e magari è venuto su questa pagina per scoprire se vi sia qualche numero da giocare. Più volte vi abbiamo riportato i nostri consigli anche se non sappiamo se qualcuno di voi li ha mai giocati o addirittura se abbia mai vinto. In ogni caso non è così complicato scegliere cinque numeri da giocare al Million Day e come spunto noi consigliamo sempre la data odierna, di conseguenza possiamo scegliere il 9 di settembre, il 12 come giorno e il 20 e il 25 come anno.

A questi quattro numeri dovrete per forza aggiungere un ulteriore cifra per completare i “magici cinque” di conseguenza potreste scegliere un numero a voi caro o magari una cifra a caso. A noi piace molto il 44, di conseguenza completiamo la stringa da giocare che diventa la seguente: 9, 12, 20, 25 e 44. Chissà che questi cinque semplici numeri non valgano un milione di euro o comunque qualche soldino: chi vuole può giocarli al Million Day di questa sera.

I NUMERI VINCENTI MILLION ED EXTRA MILLION DAY DELLE ORE 20:30

Million Day: 9 – 35 – 37 – 38 – 43

Extra MillionDay: 7 – 15 – 22 – 44 – 55