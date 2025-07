Quali sono i numeri vincenti del Million Day? Una domanda… da un milione di euro, a cui ovviamente potremo rispondere solamente fra poche ore, precisamente alle ore 13:00 di questa domenica 13 luglio 2025. Si tratterà della prima delle due giocate giornaliere previste per l’amatissimo gioco del Million Day, e che anticiperà quella dell’ora di cena, alle ore 20:30. Ma dove sono finiti i vincitori?

Million Day, estrazione oggi 12 luglio 2025/ Numeri vincenti delle ore 20:30: le cinquine e le vincite Extra

Nel corso di questo mese, quando siamo ormai quasi arrivati alla metà dello stesso, non ci sono ancora stati dei grandi trionfatori, di conseguenza siamo in attesa di scoprire chi sarà il primo fortunato nostro connazionale che si porterà a casa il milione di euro in questo settimo mese del 2025. Ovviamente non è una legge scritta, non è detto che qualcuno vinca, ma vedendo la media degli ultimi mesi sembra davvero strano che nessuno sia ancora assicurato il superpremio.

SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Sabato 12 Luglio 2025

Basti pensare che durante il mese scorso, a giugno 2025, furono ben 5 i vincitori, e anche a maggio csi registrarono diversi fortunati: che il caldo degli ultimi giorni abbia avuto la meglio sulle giocate? Tutto può essere ma in ogni caso non possiamo che aspettare i numeri vincenti dell’estrazione del Million Day di oggi delle ore 13:00 per capire cosa accadrà: noi iniziamo il conto alla rovescia e ci mettiamo belli comodi.

MILLION DAY: I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DELLE ORE 13:00

Million Day:

Extra MillionDay