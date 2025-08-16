Million Day ed Extra MillionDay, i numeri vincenti del concorso di sabato 16 agosto 2025: le combinazioni fortunate delle ore 20:30

Se siete qui sapete perfettamente che tra una manciata di minuti (ovviamente dipende dal momento in cui leggete queste righe!) si terrà il secondo concorso della giornata del Million Day con questo sabato 16 agosto 2025 che potrebbe riservare qualche interessantissima emozione ai più fortunati tra voi che leggete queste righe: interessatissima, ma anche – e forse soprattutto – ricchissima dato che se avete scelto di giocare al Million Day l’avrete sicuramente fatto con il pensiero di poter vincere quell’incredibile bottino dal valore di un milione di euro; decisamente raro da riuscire a portarsi a casa, ma anche estremamente gratificate per quei pochi che riescono a farlo!

Proprio parlando dei nuovi milionari che abbiamo visto nel corso di questo 2025 che ha già superato la sua prima metà, possiamo dirvi che – almeno, fino a questo momento – il Million Day ha reso ricchi nel corso di agosto due differenti giocatori: il primo è stato incoronato milionario proprio all’inizio del mese, nel concorso che si è tenuto lunedì 4 (precisamente quello serale, se vi interessasse) e il secondo è arrivato una settimana esatta dopo, lunedì 11 (nuovamente nell’estrazione serale, peraltro); dopo un luglio decisamente giù di tono che ha reso milionario un solo giocatore in 31 giorni.

