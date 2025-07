Torna il Million Day e tornano i numeri vincenti e le cinquine fortunate di questa giornata, venerdì 18 luglio 2025. scopriamoli assieme

Bentornato Million Day, quanto ci sei mancato! Anche se sono passate solo poche ore dall’estrazione delle ore 13:00, abbiamo ancora voglia di giocare e non vediamo l’ora che arrivino le ore 20:30 di questo caldo venerdì 18 luglio 2025. Con le temperature che sono tornate decisamente a salire cresce anche la voglia di giocare e di provare a vincere il famoso malloppo che si nasconde fra quei cinque numeri compresi dall’1 al 55, e che può valere nel peggiore delle ipotesi 100.000 euro, e nella migliore un milione.

Per vincere ovviamente bisogna giocare, preparare la nostra monetina da due euro e puntare sui numeri che più ci aggradano. Se non sapeste cosa giocare potreste ad esempio pensare a qualche numero importante per voi e solitamente si giocano le date, come ad esempio quella del matrimonio, quella della nascita del figlio, ma c’è anche chi si gioca ricordi ancora più particolari come ad esempio il giorno di un particolare incidente, la morte di qualcuno a noi vicino o magari, per essere un po’ più leggeri, un anniversario sportivo come può essere ad esempio l’anno della vittoria dello scudetto della squadra X.

Oltre a questo ci sono i nostri numeri che spesso vi segnaliamo come ad esempio queste cinque cifre: 1, 21, 33, 40 e 55. Se vi piacciono siete liberissimi di giocarli e noi speriamo tanto che possano portarvi un po’ di fortuna, soprattutto se ne abbiate bisogno.

MILLION DAY: I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 20:30

Million Day 4 – 28 – 37 – 41 – 48

Extra MillionDay 3 – 20 – 32 – 33 – 55