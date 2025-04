E’ oggi il giorno giusto per vincere al Million Day? Ovviamente la risposta è sì ma bisogna sperare che la fortuna guardi proprio noi o voi in questo sabato pre-pasquale, 19 aprile 2025. Alle ore 13:00, mentre molti saranno indaffarati a preparare i grandi pranzi di domani, saranno altrettanti coloro che tenteranno la fortuna e che staranno pensando a cinque o più numeri da giocarsi, sperando che corrispondano a quelli che verranno sorteggiati durante l’estrazione delle ore 13:00, la prima delle due classiche previste ogni giorno.

Million Day di oggi 18 aprile 2025/ Numeri vincenti dell'estrazione delle ore 20:30

Dovrete semplicemente scegliere cinque numeri e se non avete la più pallida idea di cosa giocare, vi veniamo noi in soccorso, pensando ad esempio ad una cinquina pasquale formata dal 4, dal 21, dal 20 e dal 25, che è la data della Santa Pasqua 2025, aggiungendoci anche il 33, che nella Smorfia Napoletana indica Gesù, facendo riferimento alla sua età quando venne crocifisso. Ricapitolando potremmo quindi giocarci il 4, il 20, il 21, il 25 e infine il 33. Se invece foste alla ricerca di una cinquina da giocare al Million Day per l’estrazione delle ore 13:00, più pagana, potreste pensare al numero 15, che viene utilizzato dalla Smorfia per indicare la Pasqua, quindi il 19 per le uova di cioccolato, poi il 42 per il coniglio, il 45 per la colomba, e infine ci aggiungiamo il numero 27 che sta ad indicare la felicità. Incrociamo le dita e buona fortuna.

Estrazione Million Day di oggi 18 aprile 2025/ Numeri vincenti delle ore 13:00

MILLION DAY: TUTTI I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 13:00

Million Day: 12 – 21 – 24 – 33 – 45

Extra MillionDay: 6 – 17 – 23 – 43 – 46