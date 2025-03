Se per caso steste mangiando, buon appetito, ma nel contempo, se siete finiti su questa pagina, non possiamo che augurarvi anche un buon Million Day. A breve, precisamente alle ore 20:30, scatterà la seconda consueta estrazione anche per oggi, domenica 2 marzo 2025, il sorteggio che ci regalerà una doppia possibilità di vincita dopo quello delle ore 13:00. Molti saranno già con la schedina in mano in attesa di scoprire i numeri vincenti delle due cinquine fortunate ma nel contempo saranno anche diversi gli italiani che staranno mettendo in moto il proprio cervello per provare a capire quali numeri giocare per tentare la fortunata.

Million Day, numeri vincenti di oggi 2 marzo 2025/ Estrazione le cinquine delle ore 13:00

Se voleste una mano ci siamo qui noi, che come ogni giorno vi segnaliamo delle cinquine da giocare per il Million Day, ricordandovi sempre che non sono affatto garanzia di vittoria, anche perchè se no ce le terremmo per noi, si scherza ovviamente. In ogni caso vediamo questi cinque numeri, a cominciare dal 5, poi il 7, quindi il 21, il 23 e infine il 40. Se voleste per caso un’altra cinquina da giocare, provate a puntare sul 6, il 13, poi il 31, il 40 e infine il 49. Provate a giocarle per l’estrazione delle ore 20:30 del Million Day, sperando che risultino essere quelle vincenti.

Numeri vincenti Million Day, oggi 1 marzo 2025/ Estrazione delle ore 20:30: le vincite top

MILLION DAY: ECCO I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 20:30

Million Day:

Extra MillionDay: