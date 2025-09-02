Million Day ed Extra MillionDay, verso estrazione dei numeri vincenti del concorso di martedì 2 settembre 2025 con le combinazioni fortunate delle ore 20:30

Il Million Day torna oggi anche con l’estrazione di cena, in compagnia di Extra MillionDay, per regalare nuovi numeri vincenti. Questo gioco continua ad attirare giocatori grazie alla possibilità di partecipare non solo in ricevitoria, ma anche comodamente online.

Le giocate possono essere effettuate tramite smartphone, PC o tablet, accedendo ai siti dei rivenditori che hanno il via libera dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), o attraverso l’app ufficiale My Lotteries, disponibile per sistemi iOS e Android.

Estrazione Million Day di oggi 2 settembre 2025/ Numeri vincenti delle ore 13:00: le vincite

Giocare al Million Day tramite l’applicazione significa avere sempre a portata di mano tutte le funzionalità più utili: dalla compilazione della schedina digitale alla consultazione dei risultati delle estrazioni in tempo reale.

L’applicazione consente inoltre di accedere all’archivio delle estrazioni passate, di analizzare le statistiche sui numeri più frequenti e su quelli ritardatari, e persino di verificare se una giocata effettuata in ricevitoria è vincente, semplicemente inserendo i dati della schedina nell’apposita sezione.

Million Day, i nuovi numeri vincenti di oggi 1 settembre 2025/ L’estrazione delle ore 20:30: ecco le cinquine

Per chi preferisce navigare sul web, invece, i siti dei rivenditori autorizzati offrono la possibilità di giocare in totale sicurezza. Gli utenti già in possesso di un conto gioco attivo possono accedere al proprio profilo, controllare il saldo disponibile ed effettuare subito la giocata.

Chi non ha ancora un account può aprirne uno nuovo seguendo la procedura di registrazione prevista: bastano pochi passaggi e l’invio dei documenti richiesti per la validazione. Una volta attivato, il conto può essere ricaricato con l’importo necessario per iniziare a giocare.

ESTRAZIONE MILLION DAY DELLE ORE 20:30 ED EXTRA MILLIONDAY

Million Day: 12 – 13 – 17 – 33 – 42

Million Day di oggi 1 settembre 2025, numeri vincenti delle ore 13/ L'estrazione e le cinquine del giorno

Extra MillionDay: 1 – 2 – 9 – 41 – 44