Million Day ed Extra MillionDay, i numeri vincenti del concorso di martedì 21 ottobre 2025: le combinazioni fortunate delle ore 13:00

Tra i grandi protagonisti di questa giornata di martedì 21 ottobre 2025 ci sarà – come certamente tutti voi saprete se siete finiti proprio su questo articolo – anche il Million Day che oltre ad accompagnarvi nel corso della serata unendosi agli appuntamenti lottiferi, vi permetterà anche di tentare la fortuna nel corso delle primissime ore pomeridiane con un’estrazione che si terrà alle ore 13 in punto: come sempre se voleste seguire la diretta e conoscere i numeri di oggi del Million Day potrete semplicemente affidarvi a noi de ilSussidiario.net che li riporteremo proprio tra queste righe che state leggendo, non appena verranno sorteggiati!

Million Day, numeri vincenti di oggi 20 ottobre 2025/ L’estrazione delle ore 20:30

Complessivamente, ci teniamo a ricordarvi che le possibilità che la fortuna sia dalla vostra parte sono veramente tante e piuttosto interessanti: anche se, infatti, tendenzialmente ci si concentra solo sul premio da un milione di euro in palio nel Million Day, lo stesso gioco vanta anche altri tre ottimi bottini che variano tra i 2 e i mille euro; mentre se lo desideraste potrete anche partecipare alla sua versione Extra che garantisce altri quattro bottini (che si escluderanno in larghissima parte a vicenda) tra un massimo di 100mila e un minimo di 4 euro!

Million Day, numeri vincenti di oggi 20 ottobre 2025/ L’estrazione delle ore 13:00

MILLION DAY E L’EXTRA MILLIONDAY: L’ESTRAZIONE DELLE ORE 13:00

Million Day:

Extra MillionDay: