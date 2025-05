Bentornati cari giocatori del Million Day. In questo sabato 24 maggio 2025, dopo la prima giocata delle ore 13:00, è giunto come di consueto il momento di attendere la seconda ed ultima estrazione giornaliera, quella delle ore 20:30. Nel giro di qualche ora, quando farà sera, avremo fra le mani i cinque numeri fortunati più i cinque extra Million Day, per un valore totale di ben 1,1 milioni di euro, una cifra che molti di noi può solo sognarsi purtroppo.

Ecco perchè sono tantissimi gli italiani che ogni giorno giocano al Million Day e nel contempo sono tantissimi coloro che seguono i nostri consigli, le nostre cinquine giornaliere che vi segnaliamo ogni giorno. Potevamo quindi non proporvi anche oggi i nostri numeri? Certo che no, di conseguenza eccovi una prima cinquina formata da 10, 21, 33, 40 e 55. Proseguiamo con la cinquina composta dai numeri 18, 19, 27, 32 e 50. Infine spazio a quella che orma definiamo un classico, ovvero, i cinque numeri della data odierna, quindi 5 (maggio), poi 20, 24 e 25, aggiungendoci come quinto numero un bel 53, giusto perchè ci piace: cosa aspettate? Andate a giocarli oppure, giocatevi i vostri numeri che preferite, ricordandovi che l’estrazione resterà aperta fino alle ore 20:20.

I NUMERI VINCENTI DEL MILLION DAY DELLE ORE 20.30

Million Day:

Extra MillionDay: