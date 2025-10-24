Sta per tornare l'estrazione del Million Day di oggi, 24 ottobre 2025, e si comincia come sempre dalle ore 13:00: ecco l'elenco dei numeri vincenti

Restate su questa pagina per scoprire con noi i numeri vincenti del Million Day per l’estrazione delle ore 13:00 di oggi, venerdì 24 ottobre 2025. Siamo in attesa – come voi – di capire quando arriverà il 350º vincitore del milione di euro messo in palio dallo Stato, tenendo conto che il super premio non viene vinto da quasi un mese, dallo scorso 30 settembre 2025. Come vi ricordiamo spesso e volentieri, ottobre si sta rivelando un mese disastroso per le vincite, ma noi continuiamo a essere certi che prima o poi la fortuna guarderà dalla nostra parte, andando così ad aumentare l’elenco dei vincitori che iniziò quasi otto anni fa.

Il primo fortunato giocatore che si portò a casa il milione di euro vinse infatti il 16 febbraio 2018, l’anno in cui venne introdotto il gioco in Italia. Fu un giocatore di Caltagirone, nota località della provincia di Catania, in Sicilia, che, giocando cinque numeri, si portò appunto a casa la supervincita. N

el corso di questi sette anni e mezzo il Million Day ha subito diverse evoluzioni, a cominciare dalla possibilità di giocare online, dopo che inizialmente si potevano utilizzare solo le classiche schedine da compilare. Inoltre, dal 2022, è stato introdotto il gioco Extra Million Day, che amplia la possibilità di vincere, tenendo conto del primo premio da 100.000 euro.

MILLION DAY E L’EXTRA MILLIONDAY: L’ESTRAZIONE DELLE ORE 13:00

Million Day:

Extra MillionDay: