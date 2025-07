Questi sono i numeri vincenti del Million Day per l'estrazione delle ore 13:00 di questo venerdì 25 luglio 2025: tutte le cifre fortunate

Siamo arrivati ormai al weekend, è venerdì 25 luglio 2025, e quale modo migliore se non concluderlo con una bella vincita al Million Day? Ovviamente per farlo dobbiamo giocare e il primo dei due appuntamenti previsti per oggi è quello delle ore 13:00, che anticiperà poi la giocata serale delle ore 20:30.

Noi ce la stiamo mettendo tutta per provare a trasmettervi la nostra fortuna ma al momento resta solo uno il vincitore di luglio, quello dello scorso 15 luglio del beneventano, un solo fortunato che ha potuto portarsi a casa il milione di euro, contro i cinque invece del mese di giugno.

Numeri vincenti Million Day di oggi 24 luglio 2025/ L'estrazione delle ore 20:30

A cosa si deve questo calo drastico delle vincite? Ovviamente sarà contento lo stato, che si incasserà più soldi, ma non sappiamo quanti sono stati gli italiani che si sono portati a casa 100.000 euro, di conseguenza non possiamo dire con certezza che il mese di luglio sia un periodo “nero” per le vincite del Million Day.

Million Day, numeri vincenti di oggi 24 luglio 2025/ L’estrazione delle ore 13:00

Non ci resta quindi che metterci comodi e attendere le ore 13:00, quando scopriremo i nuovi numeri vincenti e nel contempo se qualcuno sarà finalmente tornato a vincere ad una settimana di distanza dall’ultimo successo: ovviamente se per caso il fortunato dovesse essere fra di voi fatecelo sapere.

MILLION DAY: SCOPRI I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 13:00

Million Day: 5 – 6 – 16 – 20 – 44

Extra MillionDay: 11 – 23 – 46 – 51 – 52