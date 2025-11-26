Scopriamo insieme quali sono i numeri vincenti di oggi, 26 novembre 2025, del Million Day: sta arrivando l'estrazione delle ore 13:00

Bentornati anche oggi amici con il Million Day. E’ iniziato da poche ore un nuovo giorno, martedì 26 novembre 2025, e come sempre siamo in attesa di scoprire assieme a voi quali saranno i numeri vincenti di oggi del gioco del milionario. Ma prima c’è una cosa da fare e chi lo segue forse ha già capito di cosa si tratta: controllare se c’è qualche nuovo vincitore al Million Day.

Estrazione Million Day di oggi 25 novembre 2025/ Numeri vincenti delle ore 20:30

Eravamo rimasti con due vincitori, quello del 5 novembre di Catanzaro e quello del 7 novembre di Messina: c’è per caso qualche novità? Purtroppo la risposta è negativa, nessuno dopo loro è riuscito a vincere il massimo messo in palio, un milione di euro, ma come vi ricordiamo spesso e volentieri non è detto che comunque non siano stati vinti altri premi importanti.

Million Day, numeri vincenti di oggi 25 novembre 2025/ L’estrazione delle ore 13:00

Non va infatti dimenticato che se per caso giocaste anche agli Extra Million Day, aggiungendo un euro, potrete vincere 100.000 euro facendo il match fra i vostri cinque numeri e quelli estratti. Inoltre vi sono tutti gli altri premi ottenibili facendo 4 e 3, che vi permetteranno di vivere un Natale senza dubbio più sereno. Perchè non provarci quindi? Fra poche ore assisteremo all’estrazione del Million Day delle ore 13:00: speriamo sia la volta buona.

MILLION DAY E L’EXTRA MILLIONDAY: L’ESTRAZIONE DELLE ORE 13:00

Million Day:

Extra MillionDay: