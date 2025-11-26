Scopriamo insieme quali sono i numeri vincenti di oggi, 26 novembre 2025, del Million Day: sta arrivando l'estrazione delle ore 13:00
Bentornati anche oggi amici con il Million Day. E’ iniziato da poche ore un nuovo giorno, martedì 26 novembre 2025, e come sempre siamo in attesa di scoprire assieme a voi quali saranno i numeri vincenti di oggi del gioco del milionario. Ma prima c’è una cosa da fare e chi lo segue forse ha già capito di cosa si tratta: controllare se c’è qualche nuovo vincitore al Million Day.
Eravamo rimasti con due vincitori, quello del 5 novembre di Catanzaro e quello del 7 novembre di Messina: c’è per caso qualche novità? Purtroppo la risposta è negativa, nessuno dopo loro è riuscito a vincere il massimo messo in palio, un milione di euro, ma come vi ricordiamo spesso e volentieri non è detto che comunque non siano stati vinti altri premi importanti.
Non va infatti dimenticato che se per caso giocaste anche agli Extra Million Day, aggiungendo un euro, potrete vincere 100.000 euro facendo il match fra i vostri cinque numeri e quelli estratti. Inoltre vi sono tutti gli altri premi ottenibili facendo 4 e 3, che vi permetteranno di vivere un Natale senza dubbio più sereno. Perchè non provarci quindi? Fra poche ore assisteremo all’estrazione del Million Day delle ore 13:00: speriamo sia la volta buona.
MILLION DAY E L’EXTRA MILLIONDAY: L’ESTRAZIONE DELLE ORE 13:00
Million Day:
Extra MillionDay: