Siete pronti a scoprire con noi quali sono i numeri vincenti del Million Day per l'estrazione delle ore 20:30 del 27 giugno 2025?

Bentornati per la seconda volta in questo venerdì 27 giugno 2025, all’estrazione del Million Day. Fra poche ore saranno le 20:30 di conseguenza verranno comunicati i dieci numeri fortunati, cinque più cinque, che potrebbero farci diventare ricchi, visto che in palio vi è un bel montepremi superiore al milione di euro (tenendo conto di tutte le eventuali vincite). Avete già pensato ai numeri da giocare, alle cinquine fortunate?

Se la risposta è negativa allora siete capitati sulla pagina giusta visto che su questo spazio andremo a scoprire qualche serie di numeri da giocare, nella speranza che ovviamente siano gli stessi che verranno estratti questa sera, come ad esempio il 12, il 33, il 40, il 42 e il 55. Proseguiamo con un’altra cinquina composta dal 10, il 32, il 37, il 44 e infine il 48.

Concludiamo questa serie di numeri per l’estrazione del Million Day delle ore 20:30 con la giocata composta dai numeri 1, 11, 19, 23 e infine 32. Tre giocate da cinque numeri ciascuna per una eventuale spesa di 6 euro totale. Che dite, proviamo a vedere se sono quelli vincenti? In caso di risposta affermativa ricordatevi ovviamente di noi.

ESTRAZIONI MILLION DAY, I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 20:30

Million Day:

Extra MillionDay: