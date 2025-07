Scopriamo i numeri vincenti del Million Day per l'estrazione di oggi, domenica 27 luglio 2025, ore 13:00: ecco le cinquine fortunate

In questa domenica 27 luglio 2025 non vediamo l’ora di scoprire i numeri vincenti del Million Day. Molti di voi saranno al mare, altri saranno in montagna, tantissimi ancora in città, ma nel contempo diversi coloro che tenteranno la fortuna al gioco del milionario, che proveranno a “sbancare il banco” come si suol dire, a cominciare dalle ore 13:00.

In attesa di mettere le gambe sotto al tavolo e di gustarci un tipico pranzo domenicale, saranno tanti quelli che ne approfitteranno del bel tempo per uscire di casa e tentare la fortuna recandosi verso la ricevitoria più vicina. Basta scegliere cinque numeri, cinque semplici cifre comprese dall’1 al 55, che potrebbero cambiare per sempre la vita. Chi vince infatti un milione di euro “si mette a posto”, potrebbe senza dubbio continuare a lavorare, ma facendolo in maniera più spensierata, senza fare conti assurdi ad ogni fine mese.

Ricordiamo che in palio ci sono anche centomila euro, quelli associati ai cosiddetti numeri extra Million Day: ovviamente individuare i cinque numeri per portarsi a casa il “premio consolatorio” potrà far venire un po’ di rabbia, visto che “si perdono” di fatto 900mila euro, ma sempre meglio 100mila euro in tasca che niente. A questo punto non ci resta che lasciarvi alle vostre meditazioni su quali numeri giocare, ricordandovi dell’appuntamento delle ore 13:00 col Million Day.

TORNA IL MILLION DAY: I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 13:00

Million Day

Extra MillionDay