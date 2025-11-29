E' tutto pronto per il nuovo Million Day, l'estrazione delle ore 13:00 di questo sabato 29 novembre 2025: scoprite con noi le cinquine fortunate

Il Million Day ritorna anche oggi, sabato 29 novembre 2025. Alle ore 13:00 si terrà la consueta prima estrazione giornaliera e noi – come sempre – non potevamo esimerci dal controllare e dallo scoprire i numeri vincenti di oggi. In attesa dell’ora X vogliamo divertirci anche oggi a confezionare una cinquina ad hoc prendendo spunto da un po’ di eventi che sono successi nella storia il 29 novembre, a cominciare da quello che è accaduto nel 1947, la spartizione fra Palestina e Israele.

Per questo evento prendiamo come riferimento il numero 36 che nella Smorfia indicato lo “stato”. Il secondo numero che vi consigliamo è il 19, che indica il gioco, visto che oggi, nel 1972 Atari rilasciò il celebre Pong, uno dei videogame che ha fatto la storia del settore.

L’1 e il 7 indicano il calcio, visto che il 27 novembre del 1899 venne creato il glorioso club del Barcellona, infine il 14, visto che nel 1944 si eseguì il primo intervento a cuore aperto presso il celebre ospedale americano John Hopkins. Ricapitolando, i numeri da giocare sono l’1, il 7, poi il 14, il 19 e infine il 36.

MILLION DAY, ESTRAZIONE DELLE ORE 13:00

Million Day: 1 – 10 – 15 – 31 – 33

Extra MillionDay: 1 – 10 – 15 – 31 – 33