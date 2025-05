Cresce l’attesa per scoprire i primi numeri vincenti del Million Day di oggi. Quanto manca alla prima estrazione di questo sabato 31 maggio 2025? L’appuntamento è fissato come sempre alle ore 13:00, di conseguenza manca poco, solo un po’ di pazienza e poi potremo finalmente scoprire quali saranno i numeri vincenti e le due cinquine fortunate, l’elenco di numeri che vanno dall’1 al 55 e che nella migliore delle ipotesi possono valere un milione di euro. Di mezzo anche il premio da 100.000 euro se si individuano i cinque numeri extra Million Day, quindi qualche migliaio di euro facendo 4 e poi via via in decrescendo individuando solo due numeri.

Noi parliamo di attesa visto che chi gioca a questo gioco sa benissimo di avere potenzialmente in mano una schedina da un milione di euro, di conseguenza freme dalla voglia di capire se è giunto il momento di alzare le braccia al cielo ed esultare, o se bisognerà tentare in un’altra occasione la fortuna. Se doveste vincere ovviamente i nostri complimenti, ma non disperate invece se la fortuna vi ha voltato anche oggi le spalle, visto che ci sarà modo per rifarsi, tenendo conto che ogni giorno ci sono ben due estrazioni, quella appunto che arriverà fra poco, alle ore 13:00, e quella della sera delle ore 20:30. L’importante è non esagerare, giocare con parsimonia, e soprattutto divertirsi e farsi due risate.

