Siamo pronti a scoprire i numeri del Million Day. Quali saranno le due cinquine fortunate per l’estrazione di oggi delle ore 20:30? Restate su questa pagina per scoprirlo con appuntamento all’orario di cui sopra. Manca quindi poco affinché si alzerà il sipario sulla nuova giocata di questo mercoledì 4 giugno 2025, prima settimana del nuovo mese. Sarà la volta buona per assicurarci il milione di euro? O magari i 100.000 euro legati agli Extra Million Day?

Speriamo proprio di sì, nell’attesa bisognerà mettessi d’impegno a scegliere i numeri giusti, cominciando con i primi cinque (ricordatevi, dall’1 al 55), con la speranza che facciano il match con quelli estratti. Volendo potreste giocarci anche più di una schedina, ognuna dal costo minimo di due euro, ma ricordatevi che ovviamente giocando di più avrete più possibilità di vincita ma nel contempo aumenterà la spesa, di conseguenza fatevi i vostri calcoli e soprattutto giocate al Million Day prima di tutto per divertirvi. Il nostro consiglio è quello di tentare la fortuna con il minimo possibile, quindi una schedina da due euro o al massimo due: se proprio dovesse andare male potrete comunque riprovarci domani, nel frattempo, buona giocata.

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 20:30

Million Day:

Extra MillionDay