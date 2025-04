Secondo appuntamento quotidiano con il Million Day, l’estrazione delle ore 20:30 di questo sabato 5 aprile 2025. Dopo aver tentato la fortunata alle ore 13:00, è giunto il momento di riprovarci e di tornare a giocare i nostri cinque numeri, ricordiamo, compresi fra l’1 e il 55. Giocare è molto semplice, basta compilare la schedina e scegliere le cifre prescelte, ma è più complicato forse individuare i numeri che potrebbero regalarci il milione di euro.

Come fare quindi? Potreste ascoltare i nostri consigli, a cominciare da questa prima cinquina che dedichiamo alla data odierna: scegliamo quindi il 4 del mese di aprile, poi il 5 del giorno, il 20 e il 25, per indicare l’anno. Completiamo la cinquina con il 45, dato dalla somma di 20 e 25, che è un numero che ci garba parecchio. Un’altra cinquina potrebbe invece essere la seguente: 7, 12, 33, 41 e 50. Infine proviamo con questi cinque numeri, sperando che siano quelli fortunati. Come prima cifra scegliamo il 9, poi 12, poi il 23, e quindi prendiamo il 45, i quattro numeri indossati in carriera da Michael Jordan. Manca una sola cifra, ovvero il 17, il giorno della sua nascita (17 febbraio 1963). Una cinquina quindi per gli amanti del basket da giocare questa sera al Million Day.

