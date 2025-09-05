Andiamo a fare il punto sul Million Day scoprendo quali siano i numeri fortunati dell'estrazione odierna delle ore 13:00, ecco i dettagli

Prosegue lentamente il mese di settembre, siamo arrivati al giorno cinque del mese, e di conseguenza è giunto il momento di scoprire quali siano i numeri vincenti dell’estrazione delle ore 13:00 del Million Day, la prima possibilità di giocare e di provare a portarsi a casa il milione di euro. Come sempre ci piace andare a fare il punto su quali siano i vincitori del Million Day, ma fino ad oggi settembre non ha ancora regalato gioie di conseguenza nessuno è riuscito a portarsi a casa il super premio finale.

Il sito ufficiale del gioco elenca infatti i vincitori, dove è stata giocata la schedina e con quali numeri hanno vinto, e l’ultimo in elenco resta sempre quello dello scorso 25 agosto 2025, in quel di Favignana in provincia di Trapani.

I numeri con cui si è portato a casa il super bottino sono stati il 9, 13, 29, 44 e 49, di conseguenza vi conviene non giocarli sulla vostra schedina in quanto, per la legge dei grandi numeri, difficilmente verranno sorteggiati ancora in queste ore. Ovviamente mai dire mai ma se proprio dovessimo puntare su cinque numeri ne sceglieremmo altri in vista dell’estrazione delle ore 13:00 del Million Day.

MILLION DAY: I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 13:00

Million Day: 21 – 27 – 29 – 38 – 54

Extra MillionDay: