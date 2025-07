Scopriamo insieme quali sono i numeri del Million Day, le cifre vincenti di oggi, domenica 6 luglio 2025. siete pronti a capire se avete vinto?

Una nuova estrazione del Million Day è finalmente in arrivo. In questa domenica 6 luglio 2025, alle ore 20:30 potremo nuovamente giocare, mettere in campo tutti i nostri numeri sperando che alla fine siano quelli vincenti: ce la faremo? Difficile dirlo ma soprattutto, molto difficile vincere. Attenzione però, difficile non significa impossibile, visto che fino ad oggi nessuno si è mai portato a casa il superpremio a luglio, ma a giugno, come vi abbiamo ricordato più volte, sono stati be 5 i nuovi milionari italiani.

Volete anche voi entrare in questa cerchia ristretta? Allora dovrete giocare i 5 numeri prescelti, e magari potreste affidarvi ai nostri consiglia spassionati ma senza alcuna base matematica ne tanto meno probabilistica. Si tratta semplicemente di numeri che ci “piacciono” e che potrebbero magari aiutare coloro che hanno la mente offuscata da tutto questo caldo.

Ad esempio potremmo puntare i nostri due euro su queste cifre, leggasi 12, 27, 29, 38 e infine 54. Un’altra cinquina possibile, ricordando che non possiamo andare oltre al 55, potrebbe essere quella formata da 1, 19, 31, 42 e infine 53.

Se avete da parte 4 euro e volete provare ad investirli nel Million Day, adesso avete 10 numeri da giocare: provateci, chissà che la fortuna non vi premi.

