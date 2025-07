Diamo la caccia ai numeri vincenti del Million Day della giornata di oggi, 7 luglio 2025, per l'estrazione delle ore 13:00

Non c’è probabilmente nulla in grado di fermare il Million Day, che infatti inaugura un’altra settimana di estrazioni, ovviamente doppie. Iniziamo oggi, lunedì 7 luglio, dal concorso di pranzo, con le combinazioni in uscita alle ore 13, poi ci ritroveremo la sera, per una cena a base di numeri vincenti.

Ma restiamo focalizzati sull’attualità e sulla possibile abbuffata di premi in palio, da far girare la testa decisamente di più del caldo che ci sta mettendo a dura prova in questa afosa estate. La schedina del Million Day è già pronta o state provvedendo a una giocata in extremis?

Le modalità semplici di questo gioco, anche per quanto riguarda Extra MillionDay, vi consentono anche di fare una schedina dell’ultimo minuto. Potete optare per una giocata semplice, scegliendo 5 numeri tra 1 e 55 compresi, dal costo di un euro, o mettere in gioco più giocate singole. In alternativa, potete provare a tentare la fortuna con quella sistemistica, scegliendo tra il sistema integrale e quello ridotto.

Alla fine, l’unica altra scelta da fare è quella che riguarda l’opzione Extra, per partecipare all’estrazione aggiuntiva tra quelli che restano dopo l’uscita della prima cinquina. Fatto ciò non vi resterà altro da fare che attendere l’estrazione del Million Day e sperare che la fortuna sia dalla vostra parte…

