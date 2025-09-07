Ecco quali sono i numeri vincenti del Million Day di oggi, 7 settembre 2025, l'estrazione con le due cinquine fortunate odierne, i dettagli

Molti italiani sono in queste ore in viaggio di ritorno dalle ultime vacanze estive, mentre molti altri sono già tornati in città e fra questi ve ne sono diversi pronti a giocare anche oggi al Million Day. Solitamente il weekend è il momento più gettonato per questo gioco, di conseguenza in questo sabato 7 settembre 2025, ore 13:00 saranno molti i nostri lettori che si recheranno presso la ricevitoria più vicina per appunto puntare i suoi numeri.

Vi state domandando se per caso qualcuno si è portato a casa il grande malloppo a settembre? La risposta è ancora negativa visto che anche oggi abbiamo controllato il sito ufficiale del Million Day, non riscontrando alcun nuovo vincitore e con l’elenco quindi fermo allo scorso 25 agosto. Come detto sopra, però, il fatto che molti italiani torneranno in queste ore dalle vacanze, potrebbe far aumentare il numero di giocate di conseguenza, per la legge dei grandi numeri, è probabile che alla fine ci scappi il nuovo milionario.

Va comunque precisato che il sito del Million Day non segnala i vincitori dei 100mila euro, che è un’altra bella cifretta, quindi è probabile che a settembre qualche fortunato vi sia comunque stato.

MILLION DAY: I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 13:00

Million Day: 3 – 4 – 30 – 34 – 45

Extra MillionDay: 13 – 29 – 33 – 38 – 55