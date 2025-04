Il Million Day delle ore 20:30 sta per ritornare. In questo mercoledì 9 aprile 2025 la giornata si chiuderà come al solito con la seconda delle due classi che estrazioni di uno dei giochi più amato dagli italiani. Ma cosa si vince? Se per caso vi steste ponendo questa domanda significa che non avete mai sentito parlare prima d’ora del Million Day e la risposta è semplice: un milione di euro come montepremi massimo o eventualmente centomila come premio legato agli extra Million Day.

Se foste dei novizi ne approfittiamo anche per darvi i nostri numeri e come sempre vi ripetiamo che non siamo degli esperti ne tanto meno dei chiaroveggenti ma semplicemente degli appassionati giocatori a cui piace divertirsi. Partiamo con la prima cinquina composta da uno, 16, 32, 43 e infine 49. Per una seconda cinquina scegliamo invece i numeri 7, 22, 36, quindi completiamo il tutto con il 44 e il 55. Infine, se questi dieci numeri non vi bastano, spazio ad un’ultima cinquina, quella formata da 8, 17, 20, poi 37 e 46. Chissà che in questi quindici numeri non si nascondo le cifra che per l’estrazione di questa sera del MillionDay valgono un milione di euro: incrociamo le dita e speriamo di vincere.

MILLION DAY: TUTTI I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 20:30

Million Day:

Extra MillionDay: