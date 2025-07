Sta per tornare il Million Day con la nuova estrazione serale delle 20:30 in questo mercoledì 9 luglio 2025: scopriamo i numeri vincenti

Non vedete l’ora della nuova estrazione del Million Day? Allora dovrete pazientare ancora un po’ visto che manca ancora qualche ora alla seconda tornata di oggi, mercoledì 9 luglio 2025, delle ore 20:30. Dopo aver visto i numeri delle ore 13:00 siamo quindi in attesa di scoprire anche le due cinquine fortunate serali, con la speranza che qualcuno di voi possa portarsi a casa il grande malloppo o al massimo 100.000 euro.

Million Day di oggi 9 luglio 2025/ Le cinquine dei numeri vincenti dell’estrazione delle ore 13:00

Anche oggi abbiamo deciso di scegliere qualche cinquina che potete decidere liberamente di giocare o meno, come ad esempio questi cinque numeri, il 12, il 33, il 39, il 48 e il 50. Per un’altra cinquina da giocare al Million Day, invece, spazio ai numero 6, 11, 19, 23 e infine 41. Concludiamo con un’altra cinquina per l’estrazione delle ore 20:30 di oggi, ovvero, i numeri 5, 13, 19, 28 e 34. Ogni schedina ha un costo di due euro, di conseguenza giocare dieci schedine vi comporterà un esborso di 20 euro.

Numeri vincenti Million Day di oggi 8 luglio 2025/ Le cinquine delle ore 20:30

Avrete ovviamente maggiori chance di vittoria ma non vi assicurerà il successo, tenendo conto di quante sono le combinazioni possibili sulle cifre 1-55. Sapete qual è la strategia migliore? Portarsi in ricevitoria solo due euro e giocarsi una sola schedina, dopo di che iniziate a incrociare le dita e collegatevi sul nostro sito attorno alle ore 20:30.

MILLION DAY: SCOPRI L’ESTRAZIONE DELLE ORE 20:30

