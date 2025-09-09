Stiamo per scoprire i numeri vincenti del Million Day di oggi, 9 settembre 2025, l'estrazione con le due cinquine fortunate odierne, i dettagli

Chi ha partecipato all’appuntamento di pranzo ci ritrova anche per cena per seguire le estrazioni di Million Day ed Extra MillionDay, visto che anche per il concorso serale raccoglieremo i numeri vincenti, sia per quanto riguarda il gioco principale sia per l’opzione Extra. Così potrete controllare le vostre schedine appena termina la procedura estrattiva.

A proposito di giocate, vi ricordiamo che potete partecipare al Million Day quasi a qualsiasi ora, visto che le giocate sono aperte tutti i giorni, 24 ore su 24, ad eccezione dei brevi intervalli di chiusura necessari per la preparazione delle estrazioni, ossia tra i 10 minuti prima e i 5 minuti successivi.

Potete giocare facilmente in ricevitoria tanto quanto con l’App My Lotteries o online sui siti autorizzati, usando un conto gioco dedicato che, nel caso non abbiate, va aperto.

Una volta effettuata la giocata, potrai verificare l’esito tramite diversi canali: oltre che sul nostro sito, sul sito ufficiale, sull’applicazione o sul monitor della ricevitoria di fiducia; oppure, se hai giocato online, accedendo alla sezione dedicata del portale dove hai effettuato l’acquisto.

L’app consente anche di scannerizzare il QR code dello scontrino o inserire il codice seriale per sapere immediatamente se hai vinto. Inoltre, sul sito ufficiale è disponibile lo storico completo delle estrazioni, utile per consultare i risultati passati e confrontarli con le vostre giocate.

MILLION ED EXTRA MILLION DAY: I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 20:30

Million Day: 29 – 35 – 38 – 44 – 45

Extra MillionDay: 23 – 26 – 36 – 46 – 48