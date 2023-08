MILLION DAY/ Estrazione numeri vincenti oggi 13 agosto 2023: ecco le cinquine vincenti

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY, NUOVO CONCORSO

Domenica con una nuova estrazione del Million Day e dell’Extra MillionDay. Come ogni giorno i numeri vengono estratti alle 13 e alle 20.30 e per i giocatori è semplice giocare, scegliendo tra giocata semplice, plurima o sistemica. Si può inoltre decidere se giocare una volta o se farlo in abbonamento. Una volta estratti i numeri vincenti, si potrà controllare sul sito del Million Day se corrispondano ai propri: per farlo si può visualizzare la pagina degli estratti o tramite un codice univoco della giocata. Ricordiamo però che il check può essere effettuato anche in ricevitoria o utilizzando questo articolo del Sussidiario.net.

MILLION DAY, I NUMERI RITARDATARI

Andiamo a vedere ora i numeri ritardatari del concorso del Million Day ed Extra MillionDay. In pole c’è il numero 41 che manca da 16 estrazioni. Segue il 33 che non si vede da 15. Il numero 8 è assente da 14 estrazioni mentre il 49 da 13. Sono 12 le assenze del 26 e del 9 mentre 11 quelle del 45. 10 assenze per il numero 22 e 9 per il 37.

I NUMERI FREQUENTI

Scopriamo ora i numeri frequenti del Million Day. In pole c’è il 54 che negli ultimi 365 giorni si è visto 49 volte. A seguire il 17 che invece è comparso in 38 occasioni. 34 presenze per il 31 e il 25 mentre sono 32 quelle del 42. Per l’Extra MillionDay invece il numero più presente è il 38, per 37 volte, seguito dal 41 che si è visto 36 volte. 35 le presenze del 28, 33 quelle del 24 e infine 30 quelle del 18.

ESTRAZIONE MILLION DAY: NUOVO APPUNTAMENTO

Domenica con il solito appuntamento con il Million Day, concorso che permette di vincere fino a un milione di euro. Anche oggi saranno due le possibilità di portare a casa la maxi cifra: la prima estrazione è alle 13 mentre la seconda alle 20.30. Ogni giocata ha il costo di un solo euro mentre per giocare all’Extra MillionDay si può aggiungere un altro euro. Se si sceglie di partecipare al concorso aggiuntivo, si possono ottenere fino a 100.000 euro ulteriori che possono sommarsi a quelli del gioco principale. Ricordiamo che per giocare al Million Day basta scegliere cinque numeri tra l’1 e il 55: i numeri estratti sono cinque mentre per il concorso aggiuntivo vengono estratti sempre cinque numeri sui 50 non vincenti del concorso principale.

MILLION DAY, LE PROBABILITÀ DI VINCITA

Sono tantissime le persone che ogni giorno partecipano al Million Day con la speranza di indovinare i cinque numeri che potrebbero regalare la maxi cifra da un milione di euro. Andiamo a vedere allora le probabilità che ciò avvenga: è lo stesso sito del MillionDay ad analizzare, sul proprio sito, quale sia la probabilità di vincita. Indovinare due numeri ha una probabilità di 1 su 17.7. Indovinarne 3 invece ha una probabilità di 1 su 284. Mettere a segno una vittoria da 4 numeri indovinati ha una probabilità è di 1/13.915. Indovinare invece 5 numeri ha una probabilità di vincita di 1 su 3.478.761. Parlando invece della giocata singola MillionDay + EXTRA MillionDay, la probabilità di vincere un premio è pari a circa 1 su 8.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 13 AGOSTO 2023 DELLE ORE 13

17 – 28 – 29 – 39 – 44

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 13 AGOSTO 2023 DELLE ORE 13

1 – 12 – 32 – 36 – 41

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 13 AGOSTO 2023 DELLE ORE 20.30

14 – 17 – 29 – 39 – 47

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 13 AGOSTO 2023 DELLE ORE 20.30

7 – 25 – 42 – 49 – 53

