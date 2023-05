Million Day e Extra Million Day/ Estrazione numeri vincenti oggi domenica 28 maggio 2023

MILLION DAY ED EXTRA MILLION DAY: L’ESTRAZIONE ODIERNA

Come si gioca al Million Day e come funziona il gioco quotidiano al quale è possibile partecipare dal lunedì alla domenica, feste comprese? Ogni giorno ci sono due estrazioni, sia per il Million Day sia per l’Extra MillionDay.

I due concorsi hanno ormai da qualche tempo un doppio appuntamento: uno alle 13 e poi alle 20.30. Le regole per provare a vincere un milione di euro sono molto molto semplici: ricordiamo che basterà scegliere cinque numeri compresi tra l’1 e il 55 e inoltrarla attraverso il sito internet oppure recandosi in ricevitoria. La giocata può essere semplice, quindi con la scelta dei cinque numeri favoriti, ma anche plurima o sistemica. C’è poi anche un concorso aggiuntivo, quello dell’Extra MillionDay. Per controllare poi la giocata e scoprire quali siano i numeri vincenti basta andare sul sito del Million Day oppure recarsi in ricevitoria e consegnare la propria schedina con il codice univoco che dirà se la propria giocata sia vincente o meno.

Million Day/ Estrazione numeri vincenti oggi 27 maggio 2023: scopri le cinquine

MILLION DAY: I NUMERI FREQUENTI

Tra le statistiche che possiamo analizzare per capire quali numeri giocare al Million Day c’è senza dubbio quella dei numeri frequenti, che ci aiuta a scegliere proprio su quali puntare. Ricordiamo che i frequenti sono calcolati negli ultimi 365 giorni. Per il Million Day il 43 è a 19 estrazioni mentre il 54 a 18. Sono 17 le uscite dei numeri 37, 17 e 15. C’è poi anche un altro concorso, quello dell’Extra Million Day. In questo caso il 41 si è visto 23 volte, mentre sono 17 le presenze dei numeri 28 e 12. 16 le estrazioni dei numeri 13 e 8.

Million Day/ Estrazione dei numeri vincenti oggi 26 maggio 2023: scopri le cinquine

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 28 MAGGIO 2023 DELLE ORE 13

2 – 32 – 39 – 47 – 53

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 28 MAGGIO 2023 DELLE ORE 13

9- 18 – 30 – 43 – 48

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Estrazione Million Day/ Numeri vincenti delle cinquine di oggi giovedì 25 maggio 2023

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 28 MAGGIO 2023 DELLE ORE 20.30

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 28 MAGGIO 2023 DELLE ORE 20.30

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

© RIPRODUZIONE RISERVATA