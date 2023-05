Million Day e Extra Million Day/ Estrazione numeri vincenti oggi sabato 6 maggio 2023

ESTRAZIONE MILLION DAY: I NUMERI VINCENTI DI OGGI, 6 MAGGIO 2023

Anche oggi, sabato 6 maggio 2023, l’appuntamento è con il Million Day e l’Extra Million Day. In questa giornata, quali saranno i numeri fortunati che permetteranno ai giocatori di portare a casa fino a un milione di euro? Anche in questo sabato, l’appuntamento è doppio: ci sono infatti due estrazioni, una alle 13 e una alle 20.30. Dal lancio del gioco, sono state 253 le estrazioni milionarie e anche in questo 2023 in tanti hanno portato a casa la maxi cifra di un milione. Nel concorso, comunque, si vince già indovinando due numeri: i premi crescono mano a mano fino ad arrivare a un milione, che si ottiene quando si centrano i cinque numeri vincenti. Anche il concorso aggiuntivo, quello dell’Extra Million Day, permette di portare a casa prestigiosi premi, fino a centomila euro.

ESTRAZIONE MILLION DAY: VINCITE MILIONARIE

Anche in questo sabato 6 maggio, anche oggi il Million Day dà la possibilità di vincere fino a un milione di euro. Sono tanti i giocatori che ogni giorno tentano la fortuna e portano a casa importanti premi. L’ultima volta la maxi cifra si è registrata il 28 aprile a Ischia, in provincia di Napoli. Ben dieci giorni prima, solo il 18 aprile a Gagliole (MC), l’estrazione delle 13 del Million Day aveva permesso di portare a casa la somma. Così, come il 16 aprile, la fortuna aveva “scelto” un giocatore di Casagiove (CE). Il 14 aprile era invece toccato ad un giocatore di Montescaglioso (MT) mentre il 7 aprile ad uno di Pechino, in provincia di Siracusa. Dal lancio del gioco, sono 253 le persone che hanno ottenuto un milione. Ricordiamo che comunque sono vari i premi che si possono vincere, anche più bassi di un milione.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 6 MAGGIO 2023 DELLE ORE 13

13 – 14 – 41 – 45 – 49

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 6 MAGGIO 2023 DELLE ORE 13

7 – 8 – 29 – 31 – 43

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 6 MAGGIO 2023 DELLE ORE 20.30

–

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 6 MAGGIO 2023 DELLE ORE 20.30

–

