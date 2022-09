Million Day e Extra MillionDay/ Estrazione numeri vincenti di oggi, 1 settembre 2022

NUMERI MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY IN ARRIVO, SARANNO VINCENTI?

L’estrazione delle cinquine fortunate di oggi, giovedì 1 settembre, avverrà alle 20.30, un appuntamento ormai fisso per moltissimi giocatori. Fino alle 18.45 avete tempo per compilare le schedine e candidare i vostri numeri al sorteggio di questa sera, altrimenti dovrete aspettare l’estrazione di domani! Per ingannare l’attesa, riepiloghiamo quali sono i numeri più frequenti nelle ultime cinquanta estrazioni. La rosa del Million Day si apre con il numero 30 (40 presenze), con il 22, 52 e 53 (tutti e tre con 41 estrazioni alle spalle) e si chiude con il 9, grande favorito da 45 sorteggi.

La classifica della variante di gioco Extra MillionDay vede invece la presenza dell’1 (21 presenze), del 19 e del 32 (entrambi protagonisti di 23 turni), del 19 (24 sorteggi) e infine del numero 5, che domina la classifica dall’alto delle sue 27 estrazioni.

I NUMERI RITARDATARI MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY

Concentriamoci ora sui numeri ritardatari, quelli capaci di tenere con il fiato sospeso i giocatori più spericolati. Il Million Day vanta tra i suoi grandi assenti i numeri 46 (25 assenze), 55 (27 assenze), 26 (che latita da 38 turni), 29 (ben 40 turni senza essere estratto) e infine il numero 22, che manca all’appello ormai da 49 serate.

Anche l’Extra MillionDay ha dei numeri più timidi degli altri, a cominciare dal 52 (23 assenze) e proseguendo con il 10 (26 assenze), il 27 (che manca da 27 serate), il 31 (28 assenze) e per concludere il 38, snobbato da ben 32 estrazioni.

MILLION DAY ED EXTRA MILLION DAY, LE REGOLE DELLA CACCIA AL MILIONE

In attesa di scoprire le cinquine fortunate di questa sera, prendetevi un po’ di tempo per scoprire bene le regole del gioco e tutte le opzioni che offre per cercare di raggiungere l’agnato premio da un milione di euro. Iniziamo dalla prima domanda che sorge spontanea: come si fa a giocare? Potete recarvi nella ricevitoria più vicina a voi o presso i rivenditori autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per compilare la schedina apposita, oppure potete scaricare la App MyLotteries e scegliere i vostri numeri online.

Sia nel Million Day sia nell’Extra MillionDay, tutto ciò che dovete fare è selezionare dei numeri compresi tra 1 e 55. E fin qui sembra tutto semplice. Ne potete scegliere cinque, e quindi partecipare con una “giocata semplice” al costo fisso di un euro. Potete anche scegliere più di una cinquina (giocata plurima), sempre al costo di un euro l’una, fino a un massimo di 5 se giocate in ricevitoria o di 10 se siete giocatori online. Avete la possibilità anche di scegliere 6 o 9 numeri, ricorrendo in questo caso a sistemi di gioco più complessi, come quello integrale e ridotto. Passiamo ora a capire che cos’è la variante di gioco Extra MillionDay. L’estrazione avviene dopo quella del Million Day e prende in considerazione i 50 numeri che avanzano dalla prima estrazione. Al costo di un euro, quindi, potete candidare i vostri numeri anche all’Extra MillionDay, così da offrire loro una seconda possibilità di essere sorteggiati.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 1 SETTEMBRE 2022

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 1 SETTEMBRE 2022

