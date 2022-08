Million Day e Extra MillionDay/ Estrazione numeri vincenti di oggi, 10 agosto 2022

ESTRAZIONE MILLION DAY E EXTRA MILLIONDAY: NUOVA CACCIA AL MILIONE!

Anche in questo mercoledì 10 agosto 2022 le estrazioni del Million Day e dell’Extra MillionDay fanno sognare letteralmente ad occhi aperti migliaia di giocatori, che attendono lo svelamento degli esiti dei sorteggi odierni per comprendere se la Dea Bendata sia stata magnanima nei loro confronti. Le stelle di San Lorenzo porteranno fortuna? Speriamo che lo facciano più di quanto non abbia fatto il mese di luglio, che ha premiato con il milione di euro soltanto due scommettitori, nel Frusinate e in Calabria.

Per effetto degli stessi cinque numeri giocati al Million Day, vi è la possibilità di partecipare a una seconda estrazione di 5 numeri (l’Extra MillionDay), ricavati dai 50 rimanenti dopo la prima estrazione. Le giocate per l’Extra Million Day sono in tutto tre: la singola, la plurima e la sistemistica. Nel primo caso, il costo è di 1 euro, nel secondo la tariffa è legata alle giocate singole effettuate. Nella terza ipotesi, infine, qualsiasi combinazione ha il valore economico di un solo euro. Le scommesse sono aperte fino alle 20.20, mentre dalle 20.35 in avanti potranno essere eseguite le giocate per l’estrazione del giorno seguente.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 10 AGOSTO 2022

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 10 AGOSTO 2022

CLASSIFICA DEI NUMERI RITARDATARI MILLION DAY

La classifica dei numeri ritardatari del Million Day può condurre i giocatori direttamente alla cinquina vincente della giornata odierna per mezzo delle indicazioni che possono essere ricavate da una sua lettura. Nella top five dei ritardatari, al primo posto spicca ancora il 35, latitante da ben 85 estrazioni. In seconda posizione c’è il 45, che ha sin qui accumulato 41 turni di assenza. Al terzo posto troviamo il 3 (30), tallonato dal 34 (29) e dal 22 (27).

Scorrendo invece tutti i ritardatari dell’Extra MillionDay, dalle statistiche si genera la seguente graduatoria, nella cui posizione di vertice troviamo il 14 (53 turni di ritardo), che mantiene quattro lunghezze sulla seconda piazza. In questo senso, vi comunichiamo che la top five viene completata dall’11 (49 assenze), dal 7 (27) e, infine, dal 36 (25) e dal 37 (23).

NUMERI FREQUENTI MILLION DAY

I numeri frequenti del Million Day generano una graduatoria che ci auguriamo vivamente che possa rivelarsi indicativa e consentire a tutti i giocatori la selezione della cinquina nella quale riporre le proprie speranze di vittoria. Al primo posto della classifica resiste il 9, che di apparizioni ne ha raccolte 44. Alle sue spalle, si fanno strada il 22 (42), il tandem composto dal 53 e dal 30 (41) e il 55 (40).

Per ciò che riguarda i numeri frequenti dell’Extra MillionDay, effettuiamo un riepilogo rapidissimo, fornendovi anche qui una panoramica generale e dettagliata della situazione. In vetta si ergono il 19 e il 5 (23 estrazioni), tallonati dal 32 e dal 29 (20). Segue a stretto giro di posta il 31 (19). Va da sé che sarà opportuno aspettare fino alle 20.30 di oggi per comprendere se le gerarchie saranno soggette a ribaltoni o se, invece, resteranno invariate rispetto alla vigilia dei due concorsi.

