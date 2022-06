Million Day e Extra MillionDay/ Estrazione numeri vincenti di oggi 10 giugno 2022

RICCHI PREMI IN ARRIVO CON MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY?

Il Million Day torna oggi, venerdì 10 giugno 2022, con una nuova estrazione, ma non l’unica, visto che c’è pure quella dell’Extra MillionDay. Sicuramente non vedete l’ora di scoprire i numeri vincenti, nella speranza di averli centrati e di fare come a Partinico, in Sicilia, dove martedì è stata centrata la 19esima vincita dell’anno da un milione di euro con un sistema ridotto da 2 euro. Le strade per il successo, come potete constatare sono diverse. Non c’è solo la giocata singola a disposizione per tentare la fortuna. Ricordiamo comunque che prevede la compilazione di una schedina con 5 numeri e l’importo di un euro. C’è pure la giocata plurima, che consiste in più giocate singole.

Più elaborata è la giocata sistemistica, perché ve ne sono di due tipi. Dal sistema integrale, che sviluppa tutte le possibili giocate singole con i numeri scelti, al sistema ridotto, che invece sviluppa una parte delle possibili giocate singole che si possono comporre con i numeri scelti. Ancor più semplice è la giocata Extra MillionDay, visto che è sufficiente aggiungere la nuova opzione in qualsiasi tipo di giocata Million Day.

QUANTO SI VINCE AL MILLION DAY E ALL’EXTRA MILLIONDAY

Ma torniamo a Partinico, dove è stata centrata l’ultima vincita al Million Day. «La vittoria risale al 7 giugno. Il giorno dopo abbiamo visto la ricevuta stampando il bollettino, ma non sappiamo chi sia il vincitore. Ci auguriamo faccia buon uso di quei soldi», ha raccontato Antonio Pellitteri, titolare della ricevitoria di via Genova dove è stata effettuata la giocata fortunata, al Giornale di Sicilia. Questa, invece, potrebbe essere la vostra serata… Allora vi prospettiamo subito cosa potrebbe aspettarvi, perché le vincite possono essere diverse. Oltre al 5 da un milione di euro, c’è il 4 da mille euro, il 3 da 50 euro e il 2 da due euro. Questo è un esempio di premi che si possono ottenere con una giocata singola da un euro. Passiamo alle possibili vincite con Extra MillionDay. Si vincono 100mila euro col 5, mille euro col 4, 100 euro col 3 e 4 euro col 2. Chiaramente i premi vinti con Extra MillionDay si sommano a quelli vinti al Million Day.

ORARIO ESTRAZIONI MILLION DAY E “ABBONAMENTO”

L’orario da ricordare per seguire in diretta le estrazioni di Million Day ed Extra MillionDay è quello delle 20:30. Si tengono ogni giorni a questo nuovo orario. Questo vuol dire che si può giocare fino alle 20:20. Poi l’attenzione si sposta tutta sui numeri vincenti del gioco principale e della sua opzione. Invece dalle ore 20:35 in poi le giocate valgono chiaramente per le estrazioni del giorno successivo. Vi segnaliamo comunque che si può giocare per più giorni consecutivi, senza dover ripetere la stessa giocata. Basta optare per il cosiddetto “abbonamento“. Dunque, dovete selezionare la quantità di estrazioni in cui ripetere la giocata prima di completare l’acquisto. Se la vostra giocata è singola, potete scegliere fino a 20 concorsi in abbonamento. Se invece avete optato per giocate sistemistiche o plurime, allora dovete ricordarvi che potete scegliere fino a 5 concorsi in abbonamento.

