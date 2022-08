Million Day e Extra MillionDay/ Estrazione numeri vincenti di oggi 11 agosto 2022

ESTRAZIONE MILLION DAY E EXTRA MILLIONDAY: IN ARRIVO NOVITÀ?

Oggi, giovedì 11 agosto 2022, ritornano ancora una volta le estrazioni del Million Day e dell’Extra MillionDay, in grado ancora una volta di far restare con il fiato sospeso tutti coloro che hanno inteso intraprendere un braccio di ferro con la Dea Bendata, la cui generosità negli ultimi tempi non sta trovando troppe conferme: a luglio sono stati vinti soltanto due milioni di euro in totale, mentre nel corrente mese nessuno è ancora riuscito ad allungare le mani sulla posta in palio.

Rammentiamo che con i medesimi cinque numeri giocati al Million Day, esiste la chance di prendere parte a una seconda estrazione di 5 numeri (l’Extra MillionDay), ricavati dai 50 rimanenti dopo la prima estrazione. Le giocate che possono essere accostate all’Extra Million Day sono in tutto tre: la singola, la plurima e la sistemistica. Nel primo caso, il costo è di 1 euro, nel secondo la tariffa dipende dalle giocate singole effettuate. Infine, nella terza ipotesi, per qualunque combinazione occorre corrispondere un solo euro. Fino alle 20.20 c’è la possibilità di scommettere, mentre dalle 20.35 in avanti potranno essere effettuate le giocate per l’estrazione del giorno seguente.

COME SI GIOCA AL MILLION DAY? LE REGOLE

Il Million Day è un gioco caratterizzato da poche regole, di agevole comprensione anche per chi è meno avvezzo al mondo delle scommesse. Infatti, tutto ciò che sarà richiesto ai giocatori, sarà opportuno scegliere cinque numeri inglobati nel novero che va da 1 a 55 per mantenere inalterata la speranza di vincere il milione di euro. Dopodiché, l’attesa non terminerà prima delle 20.30, quando, dopo le estrazioni, sarà possibile osservare l’eventuale generosità della buona sorte.

In tutto sono tre i tipi di scommessa disponibili: si tratta, in primo luogo, della giocata singola, fondata sulla compilazione di una bolletta con 5 numeri al costo di 1 euro; vi è poi la giocata plurima, per mezzo della quale sono effettuate più giocate singole; infine, c’è la sistemistica, che racchiude una selezione da 6 a 9 numeri e richiede la scelta del sistema preferito tra integrale e ridotto. Per maggiori dettagli, connettersi al sito internet del Million Day e dell’Extra MillionDay.

QUANTO SI VINCE AL MILLION DAY? I PREMI

Quanto si può vincere giocando al Million Day e all’Extra MillionDay? Ricaviamo le risposte dai portali telematici ufficiali dei due concorsi a premi, in modo tale da essere sicuri di fornirvi informazioni precise e accurate. Con il Million Day è possibile agguantare un milione di euro se si azzeccano i cinque numeri vincenti. Si acciuffano invece mille euro quando se ne intercettano 4. Dopodiché, 50 euro è il premio per chi pronostica in maniera corretta tre numeri. Infine, il riconoscimento è di 2 euro quando i numeri azzeccati sono soltanto 2.

E l’Extra MillionDay? Totalizzando cinque punti su cinque ci si porta a casa la decima parte del jackpot del Million Day (100mila euro). Mille euro, invece, vanno a chi intercetta 4 numeri (100 euro finiscono nelle tasche di chi ne azzecca 3). Infine, con due numeri centrati, si vincono 4 euro. I premi, lo ricordiamo, sono indicati al netto del prelievo sulle vincite dell’8%.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 11 AGOSTO 2022

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 11 AGOSTO 2022

(I numeri vincenti del concorso Extra MillionDay sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











