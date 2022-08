Million Day e Extra MillionDay/ Estrazione numeri vincenti di oggi 12 agosto 2022

ESTRAZIONE MILLION DAY E EXTRA MILLIONDAY: UN MILIONE IN ARRIVO?

È ancora fermo il contatore delle vincite del Million Day, il gioco che mette in palio ogni giorno un milione di euro. Se volete dargli una scossa, stasera avete una grande occasione, visto che anche oggi, venerdì 12 agosto 2022, è prevista una nuova estrazione di questo gioco e della sua opzione, Extra MillionDay. L’ultima grande vincita risale al 27 luglio 2022, quando a Rose (CS) fu centrata una vincita di un milione di euro appunto, la 24esima vincita milionaria dell’anno con una giocata singola di un euro.

Finora questo gioco ha reso milionarie 224 persone, questo vuol dire che solo per quanto concerne la prima categoria di vincita, sono stati assegnati 224 milioni di euro. Ma non è finita qui, perché si può vincere anche indovinando 4, 3 o anche solo 2 numeri tra quelli vincente. È chiaro che l’importo del relativo premio è inferiore, ma in alcuni casi si tratta di somme che possono comunque far comodo. E poi c’è Extra MillionDay, che fornisce una seconda possibilità ai propri numeri dopo l’appuntamento con Million Day.

COME SI GIOCA A MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY

Partecipare all’estrazione di Million Day ed Extra MillionDay è molto semplice. Come si gioca? In primis c’è la giocata singola, quella più facile: bisogna compilare una schedina con 5 numeri per un costo di un euro. Le alternative sono due, la prima è la giocata plurima. Basta inserire più giocate singole nella stessa schedina. Quella sistemistica, invece, si divide tra una con sistema integrale e l’altra con sistema ridotto.

Se la prima sviluppa tutte le possibili giocate singole con i numeri selezionati, l’altra sviluppa una parte delle possibili giocate singole che si possono comporre con i numeri selezionati, quindi ha costi inferiori rispetto alla precedente. Cosa cambia con Extra MillionDay? L’opzione è ancor più semplice: a prescindere dal tipo di giocata, è possibile aggiungere questa opzione per avere una seconda chance. Poi non resta che attendere le ore 20:30, orario in cui è prevista l’estrazione dei numeri vincenti di Million Day ed Extra MillionDay.

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY, QUANTO SI VINCE

Tra le informazioni utili in vista dell’estrazione vincente di Million Day ed Extra MillionDay non può mancare quella relativa ai premi. Del resto, è questo è questo il motivo per il quale si tenta la fortuna, no? Partiamo allora dal gioco principale. Sappiamo che col 5 si vince un milione di euro, mentre con il 4 si ottengono mille euro. A seguire il 3 con 50 euro. Infine, c’è il 2 con cui si ottengono due euro. Passiamo all’opzione di gioco. Il 5 garantisce una vincita di 100mila euro, invece col 4 si vincono sempre mille euro.

A seguire il 3 con cui si conquistano 100 euro. Infine, il 2 che garantisce un premio di 4 euro. I premi indicati sono al netto del prelievo applicato sulle vincite dell’8%, inoltre non sono cumulabili tra loro; quindi, si vince il premio massimo conseguito. Ma i premi vinti con Extra MillionDay si sommano a quelli vinti al Million Day. Non ci resta che augurarvi allora buona fortuna!

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 12 AGOSTO 2022

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 12 AGOSTO 2022

(I numeri vincenti del concorso Extra MillionDay sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

