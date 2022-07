ESTRAZIONE MILLION DAY E EXTRA MILLIONDAY/ Scopri i numeri vincenti di oggi 12 luglio 2022: le cinquine

È martedì 12 luglio 2022, secondo giorno della settimana, e anche questa sera si rinnova il classico appuntamento con le nuove estrazioni del Million Day e dell’Extra MillionDay. Ancora non si è palesato il vincitore numero 223 della storia del concorso e l’attesa per la sua incoronazione si fa via via sempre più spasmodica, dato che da più di due settimane non si registra un “5”. Le cinquine vincenti stanno per essere rese note e, per ingannare i pochi secondi d’attesa che ci separano dal loro svelamento, cogliamo l’occasione per darvi il solito consiglio: non riducete in coriandoli la vostra schedina prima di avere controllato con la massima attenzione le sequenze vincenti del giorno, cestinando successivamente a cuor leggero e senza alcun rimorso la vostra bolletta. Oltre a essere pubblicati su “IlSussidiario.net”, i numeri vincenti potranno essere consultati nelle ricevitorie d’Italia e sul portale telematico del MillionDay. In alternativa, è possibile affidarsi all’applicazione MyLotteries e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 12 LUGLIO 2022

6 – 11 – 27 – 31 – 47

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 12 LUGLIO 2022

10 – 12 – 15 – 21 – 22

CLASSIFICA DEI NUMERI FREQUENTI MILLION DAY

Cosa recita la graduatoria dei numeri frequenti del Million Day? Andiamo a scoprirlo adesso assieme a voi lettori, sperando che questa mossa si riveli strategica ai fini dell’individuazione della cinquina vincente che sarà estratta stasera. Al primo posto della classifica resiste sempre il 22, che di apparizioni ne ha raccolte 45. Alle sue spalle, si fanno strada il 55 (42) e il tandem composto dal 34 e dal 3 (41). Ai piedi della top five c’è il 30 (40). Passando invece alla classifica dell’Extra MillionDay e dei numeri frequenti, in vetta si trova un interessante quartetto, a cui danno vita il 44, il 37, il 19 e il 5 (17), seguiti a stretto giro di posta dal 32 (16). Ovviamente, solo alle 20.30 della giornata di oggi scopriremo se tali gerarchie non subiranno particolari variazioni o se, invece, faranno registrare dei veri e propri ribaltoni.

NUMERI RITARDATARI MILLION DAY

Sempre per gli appassionati delle statistiche, leggiamo ora la classifica dei numeri ritardatari del Million Day. La top five dei ritardatari registra al primo posto il 35, latitante da 56 estrazioni. Anche il 14 resiste in seconda posizione da tempo, avendo fin qui accumulato 54 turni di assenza. Al terzo posto troviamo il 28 (36), tallonato dal 25 (34). Più distanziato il 41 (29). Concludiamo quindi con i ritardatari dell’Extra MillionDay, per il quale le statistiche danno vita alla graduatoria che potete analizzare qui di seguito: al comando troviamo il 26 (56 turni di ritardo), che ha letteralmente realizzato il vuoto alle sue spalle e non vanta inseguitori diretti. In tal senso, la top five viene completata dall’8 (34 assenze), dal 49 (33) e, infine, dal 24 (30) e dal 35 (29).

CI SARANNO NUOVI VINCITORE OGGI ALL’ESTRAZIONE MILLION DAY E EXTRA MILLIONDAY?

Le estrazioni del Million Day e dell’Extra MillionDay fanno ritorno nella serata di oggi, martedì 12 luglio 2022, e fanno trattenere il fiato a tutti gli appassionati scommettitori, ancora a caccia del primo milione di euro del mese, dato che l’ultima vincita da 1 milione di euro risale ormai allo scorso 25 giugno, quando, con un solo euro giocato, fu un concorrente di Sabaudia (Latina) a festeggiare. Esiste anche la possibilità, con gli stessi cinque numeri scelti per il Million Day, di prendere parte a una seconda estrazione di 5 numeri (l’Extra MillionDay, appunto), ricavati dai 50 restanti dopo la prima estrazione.

La singola, la plurima e la sistemistica sono le tre giocate che possono essere accostate al concorso dell’Extra Million Day e i costi della bolletta subiscono modifiche: nel primo caso il prezzo è di 1 euro, nel secondo la tariffa è legata alle giocate singole selezionate. Nel terzo e ultimo caso ogni combinazione vale un euro. La deadline per le scommesse è fissata alle 20.20; dalle 20.35, invece, si apriranno quelle per l’estrazione del giorno successivo.

COME SI GIOCA AL MILLION DAY? LE REGOLE

Per provare a sfidare la Dea Bendata e vincere al Million Day occorre rispettare alcune, semplici regole, selezionando cinque numeri inglobati nel novero che va da 1 a 55. Non è richiesto nessun altro sforzo mnemonico o cognitivo al giocatore, che, eseguito tale passaggio, non dovrà fare altro che mettersi comodo e aspettare l’estrazione di oggi, martedì 12 luglio 2022, per capire se avrà vinto la sua partita contro la buona sorte oppure se dovrà rimandare l’esultanza a data da destinarsi.

Riepiloghiamo di seguito le tre tipologie di scommessa disponibili, partendo dalla giocata singola, imperniata sulla compilazione di una bolletta con 5 numeri al costo di 1 euro. Dopodiché, spazio alla plurima, per effetto della quale sono effettuate più giocate singole. Infine, non possiamo non menzionare la sistemistica, che include una selezione da 6 a 9 numeri e richiede la scelta del sistema preferito fra integrale e ridotto. Per ulteriori chiarimenti e informazioni, consultare il sito internet del Million Day e dell’Extra MillionDay.

QUANTO SI VINCE AL MILLION DAY? I PREMI

Effettuiamo adesso una panoramica inerente ai premi in palio al Million Day e all’Extra MillionDay. Il sito web ufficiale del concorso a premi riporta le cifre che possono essere ottenute qualora la buona sorte si riveli magnanima con voi. Ad esempio, con il Million Day è possibile acciuffare un milione di euro quando si indovinano tutti e cinque i numeri vincenti e si conquistano mille euro se se ne intercettano 4. Si vincono, invece, 50 euro se si pronosticano correttamente 3 numeri e soli due euro quando i numeri azzeccati sono 2.

Cosa dice, invece, la voce “premi Extra MillionDay”? Totalizzando 5 punti si guadagna la decima parte del jackpot massimo del Million Day, vale a dire 100mila euro, cifra di tutto rispetto. Riconoscimento da mille euro previsto, poi, per chi fa 4 punti, e premio da 100 euro per chi ne mette a referto 3. 4 euro, infine, vanno a chi intercetta due numeri della sequenza vincente. I premi sono indicati al netto del prelievo sulle vincite dell’8%.











