Million Day e Extra MillionDay/ Estrazione numeri vincenti di oggi 13 maggio 2022

MILLION DAY E EXTRA MILLIONDAY: NUOVE VINCITE IN ARRIVO?

Million Day ed Extra MillionDay tornano oggi, venerdì 13 maggio 2022, con una nuova estrazione dei numeri vincenti e la possibilità di vincere un milione di euro. Come ben sapete, è quello l’importo che si ottiene indovinando tutta la cinquina fortunata, ma da quando c’è la nuova opzione di gioco si ha anche una seconda occasione, con la seconda estrazione dai numeri restanti. La speranza, dunque, anche per questo concorso è di incrementare ulteriormente la lista dei vincitori, a cui è stata data una scossa il 4 maggio scorso.

In quella occasione è stata centrata a Ferrara la tredicesima vincita al Million Day da un milione di euro, ma solo per quanto riguarda quest’anno, visto che nel complesso sono ben 212 le vincite realizzate. Ma questo gioco si è dimostrato generoso anche con le altre sue categorie di vincita. A tal proposito, vi ricordiamo che al MillionDay (e così pure all’Extra) si vince anche indovinando 4, 3 o solo 2 numeri vincenti, con importi che chiaramente differiscono a seconda della quantità di numeri centrati.

NUMERI MILLION DAY ESTRATTI OGGI 13 MAGGIO 2022

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 13 MAGGIO 2022

(I numeri vincenti del concorso Extra MillionDay sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

I PREMI DI MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: QUANTO SI VINCE

L’appuntamento per l’estrazione di Million Day ed Extra Million Day è alle 20:30. L’orario è cambiato, ma non la nostra attenzione. Raccoglieremo i numeri in diretta per proporveli il prima possibile, così da consentirvi di verificare rapidamente i numeri vincenti. Ora però soffermiamoci su un tema che sicuramente può interessarvi in questa fase di attesa: le quote. Quanto si vince al Million Day? Premessa: l’importo dipende dal tipo di giocata effettuata. Prendiamo ora in considerazione una giocata singola, la più semplice, da un euro.

Trascurando il 5, visto che sappiamo che garantisce una vincita di un milione di euro, ebbene con il 4 si ottengono mille euro, con il 3 invece 50 euro, infine con il 2 si vincono due euro. Cosa cambia per Extra MillionDay? In questo caso, col 5 si vincono 100mila euro, con il 4 sempre mille euro, ma col 3 si ottengono 100 euro, mentre col 2 si vincono 4 euro. Questi premi sono al netto del prelievo applicato sulle vincite dell’8%. Quelli vinti con Extra MillionDay si sommano a quelli vinti al Million Day.

LE GIOCATE PER MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY

Se è importante sapere quanto si vince a Million Day ed Extra MillionDay, ancor più lo è sapere come si gioca. Avevamo fatto accenno, del resto, ai diversi tipi di giocate previste. Quella singola, ad esempio, consiste nella compilazione della schedina con 5 numero al costo di un euro. Ma a disposizione c’è pure la giocata plurima, con cui si possono inserire nella schedina più giocate singole, ognuna da un euro. In alternativa, c’è la giocata sistematica, costituita da una con sistema integrale e una con sistema ridotto.

Nel primo caso vengono sviluppate tutte le possibili giocate singole con i numeri selezionati. Nell’altro caso si sviluppa una parte delle possibili giocate con i numeri selezionati, quindi rispetto alla precedente ha costi inferiori. Ancor più semplice è giocare ad Extra MillionDay. In qualsiasi tipo di giocata (quindi singola, plurima o sistemistica) si può anche aggiungere la nuova opzione di gioco per avere una seconda occasione di vincita. Anche in questo caso bisogna semplicemente confrontare i numeri estratti con quelli in proprio possesso.











