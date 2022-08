Million Day e Extra MillionDay/ Estrazione numeri vincenti di oggi, 14 agosto 2022

ESTRAZIONE MILLION DAY E EXTRA MILLION DAY: COSA SUCCEDERÀ OGGI?

Ci siamo: nonostante sia la vigilia di Ferragosto (domenica 14 agosto 2022), siamo ancora una volta prossimi alle estrazioni del Million Day e dell’Extra MillionDay, che in questo ottavo mese dell’anno non sono ancora riuscite a regalare una gioia milionaria agli scommettitori e anche a luglio sono stati vinti appena due milioni di euro in totale. Insomma, per la legge dei grandi numeri la Dea Bendata dovrebbe presto ricominciare a mostrare la propria generosità.

MILLION DAY EXTRA MILLIONDAY/ Estrazione numeri vincenti cinquine oggi 13 agosto 2022

Ricordiamo a tutti i giocatori, più o meno esperti, che con i medesimi cinque numeri giocati al Million Day, vi è la chance di prendere parte a una seconda estrazione di 5 numeri (l’Extra MillionDay), ricavati dai 50 rimanenti dopo la prima estrazione. Le giocate che possono essere accostate all’Extra Million Day sono tre in totale: la singola, la plurima e la sistemistica. Nel primo caso, il costo è pari a 1 euro, nel secondo la tariffa è strettamente connessa alle giocate singole effettuate. Infine, nella terza ipotesi, per qualsiasi combinazione il prezzo è di un solo euro. Sino alle 20.20 della giornata odierna si ha la possibilità di tentare il braccio di ferro con la Dea Bendata, mentre dalle 20.35 in avanti potranno essere eseguite le giocate per l’estrazione del giorno successivo.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY E EXTRA MILLIONDAY/ Scopri l'estrazione di oggi 12 agosto 2022: le cinquine

CLASSIFICA DEI NUMERI RITARDATARI MILLION DAY

Per arrivare alla cinquina vincente, ricordiamo che la classifica dei numeri ritardatari del Million Day può indicare la strada giusta da seguire, per mezzo delle indicazioni che si possono estrapolare da una sua lettura approfondita e da un’analisi minuziosa dei dati in essa contenuti. Nella top five dei ritardatari, al primo posto vi è ancora il 35, latitante da ben 89 estrazioni. In seconda posizione c’è il 45, che ha sin qui accumulato 45 turni di assenza. Al terzo posto troviamo il 3 (34), tallonato dal 34 (33) e dal 22 (31).

Per ciò che invece concerne i ritardatari dell’Extra MillionDay, esiste la seguente graduatoria, che vi riportiamo fedelmente dal portale ufficiale del concorso a premi: nella posizione di vertice troviamo il 14 (57 turni di ritardo), mentre, la top five viene completata dal 36 (29 assenze), dal 55 (23) e, infine, dal 20 (22) e dal 51 (19).

ESTRAZIONE MILLION DAY E EXTRA MILLIONDAY/ Cinquine numeri vincenti di oggi giovedì 11 agosto 2022

NUMERI FREQUENTI MILLION DAY

La graduatoria dei numeri frequenti del Million Day si potrebbe in qualche modo rivelare determinante nella selezione della cinquina nella quale riporre le speranze di successo. Al primo posto della classifica resiste il 9, che di apparizioni ne ha raccolte 44. Alle sue spalle, si fanno strada il 22 (42), il tandem composto dal 53 e dal 30 (41) e il 55 (40).

Analizziamo quindi i numeri frequenti dell’Extra MillionDay: debuttiamo dicendovi che in vetta si erge il 5 (24 estrazioni), tallonato dal 19 (23) e dal 32 e dal 29 (21). Segue a stretto giro di posta il 37 (19). Alle 20.30 della giornata odierna si conosceranno gli esiti delle estrazioni di oggi del Million Day e dell’Extra MillionDay e sarà possibile capire in questo modo se le gerarchie saranno destinate a subire ribaltoni o se, invece, rimarranno inalterate dopo i sorteggi.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 14 AGOSTO 2022

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 14 AGOSTO 2022

(I numeri vincenti del concorso Extra MillionDay sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

© RIPRODUZIONE RISERVATA