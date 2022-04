Million Day e Extra MillionDay/ Estrazione numeri vincenti di oggi 14 aprile 2022

MILLION DAY E EXTRA MILLIONDAY, TORNANO LE ESTRAZIONE E I LORO PREMI

Ogni giorno, sin dalla sua nascita, il Million Day con i suoi concorsi regala un sogno ai giocatori che decidono di tentare la sorte. Non fa eccezione l’estrazione di oggi, giovedì 14 aprile 2022. Rappresenta, infatti, l’occasione per vincere un milione di euro e realizzare così tutti i propri sogni riposti nel cassetto. Nel tempo, però, questo gioco si è fatto ancor più generoso, infatti è arrivato Extra MillionDay, una doppia occasione, perché è una seconda estrazione con cui si ha un nuovo tentativo per vincere. Non si tratta affatto di una possibilità così remota.

Basti pensare che il 29 marzo è stata vinta una somma di 100mila euro a Campomaggiore, in provincia di Potenza, proprio grazie ad Extra MillionDay. Non sottovalutate, dunque, la fortuna che circonda questo gioco, che fino ad oggi ha reso milionari per 211 giocatori. Di fatto, Million Day ha regalato 211 milioni di euro solo per quanto riguarda la prima categoria di vincita, quella più ambita.

NUMERI MILLION DAY ESTRATTI OGGI 14 APRILE 2022

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRATTI OGGI 14 APRILE 2022

(I numeri vincenti del concorso Extra MillionDay sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

ORARIO ESTRAZIONE E COME SI GIOCA AL MILLION DAY

Con l’arrivo di Extra MillionDay c’è stata una modifica dell’orario di estrazione. Quindi, conosceremo i numeri vincenti alle 20:30. Questo vuol dire che ora è possibile partecipare al Million Day effettuando la propria giocata fino alle ore 20:20, perché poi la raccolta delle giocate si ferma per consentire il sorteggio dei numeri vincenti. Entrambe le estrazioni vengono annunciate alle 20:30, poi cinque minuti dopo si apre la finestra che consente di giocare subito per il concorso del giorno successivo. Tutto molto semplice, del resto è questa una delle caratteristiche di Million Day. L’importo della giocata resta di un euro, inoltre bisogna scegliere 5 numeri tra 1 e 55 compresi. Ma non c’è solo la giocata singola: potete optare per quella plurima, che comprende più giocate singole. C’è poi la giocata sistemistica, con cui scegliere da 6 a 9 numeri per aumentare le proprie probabilità di vincita. In tal caso, dovrete poi fare una scelta tra sistema integrale ridotto, che sviluppa le possibili giocate singole, e sistema ridotto, che ne sviluppa solo una parte.

COSA CAMBIA CON EXTRA MILLIONDAY?

Per giocare a Extra MillionDay invece cosa bisogna fare? Cosa cambia rispetto al concorso principale del Million Day? Aggiungendo la seconda giocata, con i numeri si partecipa ad una seconda estrazione dai 50 rimanenti dopo la prima. Potete aggiungere la giocata Extra a qualsiasi tipo, quindi singola, plurima o sistemistica. Nel caso delle giocate singole, il costo è fisso a 1 euro. Per quanto riguarda Extra MillionDay per giocate plurime, potete scegliere se aggiungere l’opzione per ogni giocata singola. Invece per le giocate sistemistiche del Million Day, aggiungendo Extra il costo è di 1 euro per ogni combinazione di 5 numeri generata dal sistema. Una volta fatta la vostra scelta, e quindi la vostra giocata, non dovete far altro che aspettare il momento dell’estrazione dei numeri vincenti per scoprire se la vostra giocata è fortunata, tenendo presente che gli importi vinti con Extra MillionDay si sommano a quelli vinti con Million Day. Ma non temete, perché anche oggi ci faremo trovare pronti per raccogliere le combinazioni fortunate.

